Коронавирус превратил крупные города США в "безлюдные пустыни" (фоторепортаж)

В настоящее время США являются лидером в мире по количеству людей, заболевших коронавирусом.

В конце марта 2020 года Соединенные Штаты Америки превратились в главный эпицентр распространения коронавируса в мире, а потому в стране постепенно были введены масштабные карантинные мероприятия.

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Так, к примеру, сегодня выглядит город Аннаполис - столица штата Мэриленд. Губернатор штата ввел здесь полномасштабный карантин, который в том числе обязывает его жителей сидеть дома.

Отметим, по состоянию на 1 апреля 2020 года США с населением в 327,2 миллиона людей являются лидером по количеству заболевших коронавирусом COVID-19. В целом в стране коронавирусную инфекцию уже подхватили почти 190 тысяч человек, это чуть меньше, чем четвертая часть всех случаев в мире (всего сейчас заболели около 875 тысяч человек). При этомумерли от коронавируса в США уже почти 4 100 человек, из них свыше 1 000 в городе Нью-Йорк. Преодолеть болезнь уже смогли чуть более 7 тысяч американцев.

Как сообщал УНИАН, ранее президент США Дональд Трамп призвал своих граждан соблюдать карантин до конца апреля, ведь это "вопрос жизни и смерти".

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