Депрессивный день святого Патрика: как коронавирус разрушил главный праздник ирландцев (фоторепортаж)

Традиция устраивать праздник в честь небесного покровителя Ирландии святого Патрика зародилась в стране еще в ІХ-Х веках.

Главный культурный и религиозный праздник Ирландии День святого Патрика в этом году прошел в непривычно депрессивной и скучной обстановке, поскольку все публичные мероприятия были отменены из-за вездесущего коронавируса.

Читайте такжеЛондон, Берлин, Мадрид: как сегодня выглядят самые популярные города Европы (фоторепортаж)

Традиция устраивать праздник в честь небесного покровителя Ирландии святого Патрика зародилась в Ирландии еще в ІХ-Х веках, а уже в начале XVII века его внесли в церковный календарь.

Отмечают День святого Патрика ежегодно 17 марта, в этот день устраиваются музыкальные и пивные вечеринки, хотя ранее во всей Ирландии в этот день закрывались все пабы. Празднование сопровождается массовыми парадами, причем не только в Ирландии, но во многих других странах мира, участники которых одеваются в зеленое. Официальным символом праздника является трилистник, представляющий собой графическое изображение трьохпластинчастого листа клевера, а также лепреконы и ирландские флаги.

Как сообщал УНИАН.Туризм, до 50 миллионов рабочих мест в сфере туризма и путешествий оказались под угрозой из-за коронавируса.

Подписывайтесь также на Телеграм-канал УНИАН.Туризм.