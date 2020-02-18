Путин на Эрдогане и Трамп на фоне горящего Белого дома: немецкий Майнц готовится к большому карнавалу (фоторепортаж)

Традиционный сатирический карнавал состоится в Майнце с 20 по 26 февраля 2020 года.

На февраль-март традиционно в Европе приходится период карнавалов, одной из главных особенностей которых являются парады гигантских фигур из папье-маше на самые злободневные темы современности.

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Германия особенно любит подобные действа - они происходят во многих городах и масштабы у них немалые, а сюжеты - безжалостные. Вот так, к примеру, выглядит подготовка к карнавалу в немецком городе Майнц, которое продлится с 20 по 26 февраля 2020 года.

К примеру, одна фигурка изображает российского лидера Владимира Путина, который управляет танком с головой президента Турции Реджепа Эрдогана в направлении Сирии. На другой президент США Дональд Трамп играет на арфе с мобильным телефоном, из которого вылетают твиты, а на фоне горит Белый дом.

Не обошли стороной темы Brexit и протестов в Гонконге, а также немецких политиков - канцлера Германии Ангелу Меркель, которая держит матрешку с лицом шведской активистки Греты Тунберг и надписью "климатические цели", и лидера ХДС Аннегрет Крамп-Карренбауэр на фоне сигнала "Стоп", которая должна была стать преемницей Меркель, однако недавно отказалась от этой роли.

Как сообщал УНИАН.Туризм, ранее в итальянской Венеции в рамках старейшего в мире карнавала прошел Парад гондол.

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