Подарить Рождество каждому: три тысячи Санта-Клаусов пробежались по Лондону ради добрых дел (фоторепортаж)

Некоторые участники забега добавляли к традиционному костюму Санты забавные детали.

В лондонском парке Виктория (Великобритания) 8 декабря 2019 года состоялся традиционный забег людей в костюмах Санта-Клаусов.

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Как сообщает издание Evening Standard, участие в юбилейном, десятом по счету мероприятии приняли около 3 тысяч людей в тематических костюмах. У забега благородная цель - все средства, заплаченные бегунами за участие в нем пойдут на благотворительность накануне Рождества.

Участники забега были разного возраста, кто-то бегал даже с маленькими детьми на шее. Некоторые добавляли к традиционному костюму Санты забавные детали, как вот надувные лошадки или наряд штурмовика из Звездных войн.

Как сообщал УНИАН.Туризм, со второй половины ноября в Европе продолжается традиционный период предрождественских ярмарок, когда города украшают яркими огнями и удивительными декорациями, чтобы каждый имел возможность почувствовать праздничный дух.

Не обходится и без тематических мероприятий. Например, в Австрии недавно провели забег Крампусів - злых братьев-близнецов Санты.