Желто-багровая красота: Киев уже готов к осенним фотосессиям (фоторепортаж).

Особенно фотогенично в осеннюю пору выглядят Днепровские склоны, покрытые многолетними деревьями.

В начале октября Киев традиционно почти полностью переоделся в желто-багровые наряды, и именно сейчас прекрасное время для осенних фотосессий. Тем более, что впереди три выходных дня (12, 13 и 14 октября), а синоптики прогнозируют небольшое потепление.

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Особенно красиво в осеннюю пору выглядят Днепровские склоны, покрытые многолетними деревьями.

Впрочем, если вам хочется фото с локаций, где поменьше людей, стоит выбраться чуть подальше от центра или даже за город - на ВДНХ или в Бучу.

К слову, ранее УНИАН.Туризм рассказывал о самых инстограмных локациях Киева.