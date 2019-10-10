Желто-багровая красота: Киев уже готов к осенним фотосессиям (фоторепортаж).
16:07, 10 октября 2019Фотоотчеты
121 0
Особенно фотогенично в осеннюю пору выглядят Днепровские склоны, покрытые многолетними деревьями.
В начале октября Киев традиционно почти полностью переоделся в желто-багровые наряды, и именно сейчас прекрасное время для осенних фотосессий. Тем более, что впереди три выходных дня (12, 13 и 14 октября), а синоптики прогнозируют небольшое потепление.
Читайте такжеСозвездие из 20 тысяч хризантем: на Певческом поле в Киеве представили новую цветочную выставку (фоторепортаж)
Особенно красиво в осеннюю пору выглядят Днепровские склоны, покрытые многолетними деревьями.
Впрочем, если вам хочется фото с локаций, где поменьше людей, стоит выбраться чуть подальше от центра или даже за город - на ВДНХ или в Бучу.
К слову, ранее УНИАН.Туризм рассказывал о самых инстограмных локациях Киева.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter