В Чернобыльской зоне отчуждения разработали специальный путеводитель для туристов (фоторепортаж, видео)
11:45, 27 сентября 2019Фотоотчеты
93 0
После выхода на экраны американского сериала от НВО "Чернобыль" зона отчуждения переживает настоящий туристический бум.
В Чернобыльской зоне отчуждения разработали специальный путеводитель для туристов.
Читайте такжеForbes: Чернобыль среди самых страшных туристических направленный мира
После выхода на экраны американского сериала от НВО "Чернобыль" зона отчуждения переживает настоящий туристический бум.
Только с начала года здесь побывали почти 85 тысяч туристов, причем как из Украины, так и из-за рубежа, тогда как только за один месяц теперь сюда приезжает больше туристов, чем за весь 2015 год.
Поэтому для туристов уже готовят новые, еще более экстремальные маршруты.
В зоне отчуждения разработали специальный путеводитель для туристов
Подробнее о новом путеводителе "Чернобыльская зона отчуждения" читайте в большом материале УНИАН.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter