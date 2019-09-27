В Чернобыльской зоне отчуждения разработали специальный путеводитель для туристов (фоторепортаж, видео)

После выхода на экраны американского сериала от НВО "Чернобыль" зона отчуждения переживает настоящий туристический бум.

В Чернобыльской зоне отчуждения разработали специальный путеводитель для туристов.

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После выхода на экраны американского сериала от НВО "Чернобыль" зона отчуждения переживает настоящий туристический бум.

Только с начала года здесь побывали почти 85 тысяч туристов, причем как из Украины, так и из-за рубежа, тогда как только за один месяц теперь сюда приезжает больше туристов, чем за весь 2015 год.

Поэтому для туристов уже готовят новые, еще более экстремальные маршруты.

Подробнее о новом путеводителе "Чернобыльская зона отчуждения" читайте в большом материале УНИАН.