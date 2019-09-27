Новая экскурсия в Чернобыль: можно попасть внутрь «Саркофага», пройти по «золотому коридору» и увидеть щит управления четвертым блоком ЧАЭС

В этом году Зону отчуждения посетило рекордное количество туристов.

«В 15-м году было 8 тысяч посетителей, в прошлом году - 72 тысячи, в этом - уже 87 тысяч. Из них 17 тысяч - украинцы, и 70 тысяч – иностранцы», - рассказывает глава Госагентства Украины по управлению зоной отчуждения Виталий Петрук.

Такому буму немало способствовал сериал «Чернобыль», и, учитывая тенденцию, было решено открыть новые локации для туристов. Разработано еще четыре маршрута и теперь, все желающие могут увидеть помещения, знакомые по архивным фото и декорациям.

Журналисты УНИАН были одними из первых, кто прошелся по новому маршруту.

«Белые люди»

Надо сказать, что львиную долю экскурсии отнимают процедуры, связанные с безопасностью. Все должны убедиться, что ни по дороге внутрь знаменитого «саркофага» - объекта «Укрытие» - ни по возвращении,не была получена опасная доза радиации.

Мы несколько раз проходим через специальные измерительные рамки. Дважды, до и после экскурсии проводится сканирование «счетчиком излучения человека». Нам рассказывают, что главную опасность здесь таит малозаметная пыль: «Можно слегка отереться о что-то и сильно облучится».

Для того, чтобы физическое загрязнение было заметно, персонал и посетители ходят, как «белые люди». Нам выдают белоснежные робы, шапки, светлую обувь. Руки защищают перчатки. Одноразовые маски подгоняются так, чтобы не оставалось щелей, пыль не должна попасть в легкие или пищевод.

Всем выдается по два дозиметра, один оснащен звуковым сигналом.

«Золотой коридор»

Большая часть пути идет по идеально чистому «золотому коридору» без окон. Он соединяет станцию с первого блока по четвертый. Называется он так, из-за того, что стены обшиты золотистым алюминием, который мягко отражает свет ламп. Протяженность – около километра.

По пути наш сопровождающий, сотрудник станции Сергей Парикваш, делится впечатлениями от сериала.

«Больше одной серии не смог посмотреть. Все было не так. Я работаю тут уже 35 лет и в ту ночь мы с друзьями рыбачили неподалеку. Помню, как мы услышали громкий хлопок. Но такого, как в сериале, чтобы небо светилось и падал радиоактивный пепел – не было. И не орал у нас никто матом на подчиненных, даже во время аварии», - возмущается Сергей Григорьевич.

За очередными толстыми дверями начинаются стены с синей облупившейся краской. Мы практически у цели.

«Сувениры»

Зал, где в полумраке стоят остатки щита управления, разделили стеной. Персонал, как правило, проходит по коридору мимо (здесь бывают те, кто занимается радиационным контролем, иногда возникает необходимость в ремонтных работах).

Железный каркас щитов управления практически не пострадал от взрыва, его защитили бетонные стены. Но уровень радиации сейчас многократно превышает норму. Чтобы не поднималась пыль, полы и стены специально обрабатываются. Ты идешь по поверхности, которую словно помыли сладким чаем.

Нам говорят, что на ЧАЭС есть сильнозагрязненные радиацией участки, сотрудники станции их не переходят, а перебегают. Но «туристические места» относительно чисты, можно задержаться и все осмотреть.

Бросается в глаза то, что на щите отсутствуют многие датчики, кнопки,тумблеры. С их помощью контролировали насосы, передвигали управляющие стержни и меняли мощность реактора.

Нам признаются, что большую часть мелких деталей «демонтировали» еще в первые годы после аварии, разобрали на сувениры. Место, где была злополучная «АЗ-5» зияет черной пустотой. Но и без нее впечатлений хватает. Ты видишь квадратный сантиметр, за которым – миллионы жизней. Здесь можно прикоснутся к истории, но, лучше не делать этого в буквальном смысле слова.

Это место максимально приближает к трагедии. Здесь можно пережить шквал самых разных эмоций; осознать, как один миг, решение, действие может изменить безвозвратно все. Но, безусловно, для кого-то из туристов этот объект будет лишь поводом для селфи: «Я на фоне радиации».

Влад Абрамов