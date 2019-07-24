Княгиня Ольга в комиксах: в Киеве открыли новую необычную выставку (фоторепортаж)
В Киеве 23 июля 2019 года представили серию графических рисунков о княгине Ольге.
Как говорится в сюжете ТСН, 20 украинских художниц объединились, чтобы создать рисованную историю жизни одной из самых выдающихся женщин Украины.
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Выставку представили в Киево-Печерском заповеднике. Это серия графических картин с текстами из поэмы об Ольге. Каждый автор изобразил один из эпизодов. Стилистически они объединены. А вот как изобразить саму княгиню - художникам дали волю.
В двух десятках картин рассказывают, как княгиня Ольга начала править в Киевской Руси, как отомстила древлянам и как приняла христианство.
Авторы проекта объединили иллюстрации в небольшую книгу. Считают, что графическое изображение исторических эпизодов с небольшими текстами привлечет молодежь.