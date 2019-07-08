Как украинцы Ивана Купала 2019 праздновали: большой фоторепортаж
11:00, 08 июля 2019Фотоотчеты
23 0
Праздник Ивана Купала в этом году был очень ярким - с венками, прыжками через костер и красивыми нарядами.
В выходные 6-7 июля украинцы отмечали один из самых почитаемых праздников наших предков - День Ивана Купала.
Читайте такжеНа Ивано-Франковщине появился Музей-резиденция семьи Шухевичей (фоторепортаж)
Купальские гуляния проходили на многих локациях как в Киеве, так и в других городах Украины.
Многие из людей, празднующих Купала, были одеты в традиционную украинскую одежду.
Не обошлось и без традиционных обрядов на Ивана Купала - плетение венков и их спуск на воду, прыжки через костер и многое другое.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter