Как украинцы Ивана Купала 2019 праздновали: большой фоторепортаж

Праздник Ивана Купала в этом году был очень ярким - с венками, прыжками через костер и красивыми нарядами.

В выходные 6-7 июля украинцы отмечали один из самых почитаемых праздников наших предков - День Ивана Купала.

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Купальские гуляния проходили на многих локациях как в Киеве, так и в других городах Украины.

Многие из людей, празднующих Купала, были одеты в традиционную украинскую одежду.

Не обошлось и без традиционных обрядов на Ивана Купала - плетение венков и их спуск на воду, прыжки через костер и многое другое.