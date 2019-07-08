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Как украинцы Ивана Купала 2019 праздновали: большой фоторепортаж

11:00, 08 июля 2019
Фотоотчеты
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Купальские гуляния проходили на многих локациях как в Киеве, так и в других городах Украины.

Многие из людей, празднующих Купала, были одеты в традиционную украинскую одежду.

Не обошлось и без традиционных обрядов на Ивана Купала - плетение венков и их спуск на воду, прыжки через костер и многое другое.

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Теги: #традиции#фоторепортаж УНИАН#празднование Ивана Купалапогода в Киеве