Купальские гуляния 2019: что украинцам подготовили на праздник Ивана Купала

В этом году праздник Ивана Купала, который традиционно отмечается в Украине в ночь с 6 на 7 июля, выпадает на выходные дни. А поэтому для тех, кто всегда хотел принять участие в этом древнем обрядовом действе, уже не будет никаких преград, вроде работы или каких-то других важных дел.

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Традиционно ночь на Ивана Купала наполнена обрядами, связанными с водой, огнем и травами. Основная их часть выполняется ночью. Ранее также считалось обязательным искупаться до захода солнца, а ближе к вечеру на возвышенностях или у рек разжечь костер. В эту ночь выбирались женихи и совершались брачные обряды: молодые прыгали через костер, держась за руки, обменивались венками, искали мистические цветы папоротника и многое другое. Празднование Ивана Купала и до сегодняшнего дня остается неизменной украинской традицией, которую соблюдают чуть ли не во всех городах Украины.

Празднование Ивана Купала в Киеве

Столица Украины не отстает от традиций празднования Ивана Купала, а потому в Киеве на выходные 6-7 июля запланировано много тематических мероприятий, в том числе крупных фестивалей под открытым небом с воссозданием купальских обрядов. Проводятся они главным образом на территории тематических парков, которые расположены на окраинах столицы. Однако и в самом Киеве разнообразные клубы, рестораны и арт-пространства также устраивают вечеринки на Купала. Поэтому если не хотите далеко выбираться, можете проверить афишу вашего любимого заведения. Возможно, и там подготовили что-то интересное. Мы же расскажем вам о бкрупных купальских фестивалях, которые состоятся в ближайшие выходные в Киеве и его окрестностях.

На Ивана Купала в Пирогово

Едва ли не самые масштабные гуляния на Ивана Купала проходят на территории Национального музея архитектуры и быта под открытым небом Пирогово в Голосеевском районе Киева. Традиционно здесь устраивают яркий купальский фестиваль, где гостей ждут масштабные народные гуляния, театрализованное обрядовое действо во главе с Купалой и Мореной, выступления фольклорных коллективов, народные танцы, мастер-классы и многое другое.

Кроме того, во время фестиваля Купала на территории парка Пирогово будут работать точки по продаже традиционной еды и напитков, а также ярмарка народных ремесел, где можно будет купить и праздничную атрибутику.

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Вход в Пирогово для взрослых стоит 50 гривен, льготный – 30 гривен. Доехать до музея можно на маршрутках 507 (ЖД вокзал - Лыбедская - Демеевская - Голосеевская - ВДНХ - ул. Заболотного - Музей) и 496 (ул.Мельникова - Лукьяновская - пл. Соломенская - Кольцевая дорога - Одесская пл. - ул. Заборотного - Музей), а также троллейбусом 11 (ВДНХ - ул. Заболотного - поворот к Музею). Начало мероприятий – в 17:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Празднование Ивана Купала в парке «Киевская Русь»

В столице уже не первый год активно празднуют Ивана Купала в парке развлечений «Киевская Русь» в селе Копачев в 50 километрах от Киева по Обуховской трассе. В течение 6-7 июля гостям Древнего Киева обещают яркую программу с древними обычаями, катание на лошадях, конно-трюковые шоу, вкусные блюда и средневековые мастер-классы. Также у посетителей будет возможность отдохнуть на пляже здешнего Лесного озера, ночевки в комнатах с средневековым антуражем и много других интересностей.

Кроме того, в день Ивана Купала в парке «Киевская Русь» состоится квест «В поисках папоротника». А в течение всего дня 6 июля с 14:00 и до самой ночи гостей ждет театрализованная программа от конно-трюкового театра и воспроизведение древних обрядов. В том числе, у гостей будет возможность сплести традиционный для праздника Ивана Купала веночек прямо на территории парка во время специальных мастер-классов, а запустить на воду венки можно будет на Лесном озере неподалеку от Киевского Детинца.

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Закончится театрализованная программа в Древнем Киева в 1:00 7 июля, а затем начнется купальская дискотека, которая продлится до 3:00. Продолжить празднование можно будет 7 июля – начало программы запланировано на 14:00, окончание – в 20:00.

Билеты на каждый день мероприятия приобретаются отдельно и стоят 250 гривен для взрослых, 150 гривен для студентов и пенсионеров, 60 гривен для школьников, дошколтникам вход бесплатный. Если у вас нет возможности добраться до села Копачев на собственном авто, тогда можно воспользоваться маршрутками прямо до парка «Киевская Русь», которые отправляются от станции метро Выдубичи 6 июля каждый час с 10:00 до 17:00, обратно – каждый час с 11:00 до 18:00, а также в 23:00. 7 июля маршрутки из Киева в Древний Киев будут ходить каждый час с 10:00 до 16:00, обратно - каждый час с 11:00 до 20:00. Подробнее можно узнать по ссылке.

Kupala на Арт-заводе Платформа

Проект Ulichnaya eda, который уже не первый год радует молодежную и не только аудиторию столицы, также решил не отставать и устроил масштабную вечеринку к празднику Ивана Купала на привычной для себя локации – Арт-заводе Платформа. Стартуют праздничные мероприятия здесь еще с пятницы, 5 июля, в 18:00, а закончатся – в 4 утра 7 июля.

Для гостей вечеринки обещают подготовить тематические декорации, которые должны превратить немалую территорию «Платформы» в фантастический лес с тысячей свечей. В программе мероприятия – традиционные купальские развлечения, например, поиски цветка папоротника, танцы в воде, плетение венков, предсказания от гадалки, купальский костер и праздничный хоровод.

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Однако не обойдется и без традиционных для всех вечеринок Ulichnaya eda фуд-кортов от популярных украинских заведений питания, маркетов, где можно будет собрать собственный этно-лук специально к Купала, многочисленных тематических фотозон и, конечно, музыки.

На праздник Купала на «Платформе» будут обустроены сразу две музыкальные сцены – главная для танцев и акустическая для отдыха под звездным небом. В течение двух дней здесь выступят немало интересных исполнителей, среди которых Ingret, Khayat, DJ Lutique, Chiv, Folknery, Sagan, Гуляй город, Тонка, Иван Ткаленко, Юра Самойлов и многие другие.

Билеты на мероприятие стоят 200 гривен. Расположен Арт-завод Платформа по улице Беломорская 1а, станция метро Лесная. Подробнее можно узнать по ссылке.

Ивана Купала в Феофании

Еще одна локация в черте Киева, где можно будет отпраздновать Ивана Купала 2019, это парк Феофания в Голосеевском районе столицы. В течение двух дней здесь посреди уютных деревьев и озер будут создавать атмосферу праздника, где гостей ждут детские аттракционы и анимационная программа, площадка бесплатных творческих мастер-классов, в том числе по плетению купальских венков.

Кроме того, в Феофании к празднику Купала подготовили театрализованные представления, интерактивные обрядовые действа, в частности, купальский обряд провожания Мары на воду, запуск веночков, а также народные танцы и хороводы. Кульминацией первого дня празднования Купала в Феофании станет фаер-шоу живого огня, которое начнется в 22:00.

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7 июля гостей ждет водный батл «Горячие казаки и казачки», конкурс на лучший украинский наряд среди посетителей парка, традиционные народные гуляния и этно-дискотека.

Также в парке будут работать кафе под открытым небом, где можно будет купить украинские блюда, домашнюю выпечку и полезные летние напитки. В то же время администрация парка отмечает, что празднование в Феофании ориентировано на семейный отдых с детьми, поэтому употребление алкогольных напитков на территории парка запрещено.

Вход на территорию парка свободный. Мероприятия пройдут 6 и 7 июля, начало в 15:00. Доехать до парка можно на маршрутном такси 444 от ВДНХ. Подробнее можно узнать по ссылке.

Если на Купала вы не в Киеве

Конечно, Киев – не единственное место, где празднуют Ивана Купала. Наверняка и в вашем родном городе или поселке в ночь с 6 на 7 июля устраиваются народные гуляния под открытым небом или тематические вечеринки в развлекательных заведениях. Впрочем, мы расскажем о несколько более-менее известных купальских локациях в разных уголках Украины.

Фестиваль Шипот возле Пилипца на Закарпатье

За несколько последних лет водопад Шипот возле курортного поселка Пилипец на Закарпатье превратился в настоящую туристическую аттракцию. Туристы отовсюду съезжаются сюда полюбоваться водопадом и отдохнуть на лоне природы. Но есть здесь еще одна вещь, которая привлекает сюда неформальную молодежь со всей Украины на праздник Ивана Купала.

Начиная с далекого 1993 года, на живописной поляне Украинских Карпат за водопадом Шипот в начале июля собираются тысячи молодых людей, чтобы окунуться в атмосферу полной свободы. Неофициально это мероприятие, которое изначально задумывалось как небольшой хиппи-фестиваль, называют Фестиваль Шипот и на его территории мирно уживаются представители всех возможных молодежных движений и субкультур.

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По духу мероприятие чем-то напоминает Вудсток или Burning Man, только все здесь организуется исключительно самими участниками – и музыкальная программа, и досуг, и условия проживания (сразу предупредим – они довольно скромные, но главное – атмосфера, не так ли?). Как правило, люди начинают съезжаться сюда с 1 июля, однако больше всего народа здесь именно в ночь на Ивана Купала с 6 на 7 июля. Людей здесь в этот день настолько много, что порой палатку негде поставить.

Поговаривают, сначала местные жители, особенно старшего возраста, были в шоке от того, что происходит. Разве это шутки, молодежь навеселе бегает практически без одежды. Однако вскоре местные поняли, что на них можно заработать, и теперь с радостью ждут праздника, предлагая гостям наливки, домашние вина и вкусную закарпатскую еду.

Добраться до Пилипца можно сиз Воловца (куда из Киева приходит поезд) на маршрутке от отеля «Виктория» три раза в день. Расписание можно почитать на стендах на железнодорожном вокзале Воловца. Еще вариант – взять такси, но оно стоит примерно 300 гривен за поездку. Подробнее об отдыхе в Закарпатских горных поселках читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

Праздник Ивана Купала на Полонине Перцы на Ивано-Франковщине

Еще одно место, где можно отпраздновать Ивана Купала с карпатским колоритом, но более цивилизованно, это Полонина Перцы – настоящий музей карпатского фольклора под открытым небом. Расположен он в горной долине в 30 километрах от Яремче, ближайшее селение, куда можно доехать общественным транспортом – село Яблоница.

Музей Полонина Перцы погружает гостей в старинную карпатскую атмосферу уже одним своим видом. Здесь и оформление тематическое, и гуцульские домики различного назначения, и театрализованные действа. Однако на праздники вроде Ивана Купала здесь еще интереснее. И именно в этот период сюда съезжается больше всего туристов, в том числе и из-за границы.

В 2019 году в программе празднования Ивана Купала на Полонине Перцы - выступления юмористов, традиционные гуцульские музыканты, шоу богатырей, показ мод, фаер-шоу, самая большая ватра в Карпатах и выступления специально приглашенных звезд. Подробнее можно узнать по ссылке.

А еще с Пололнины Перцы открываются удивительные виды на Украинские Карпаты, в том числе на самую высокую гору Украины – Говерлу. Подробнее о летнем отдыхе на Яремчанщине читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

Фестиваль «Купальские зори» на Херсонщине

Если же на Ивана Купала вы отдыхаете на юге Украины, тогда за купальскими традициями можно отправиться на Голую Пристань на фестиваль народного творчества «Купальские зори», который состоится 6 июля.

В программе фестиваля – праздник красок Холи, фаер-шоу, купальский костер, праздничное карнавальное шествие, ярмарка, мастер-классы, спортивные соревнования, славянская йога, а также конкурс народного творчества, конкурс красоты и многое другое. Также в программе запланированы выступления музыкальных исполнителей.

Вход на мероприятие свободный. Начало в 11:30. Город Голая Пристань расположен на Озере Соляное в 40 километрах от Херсона. Добраться туда можно автотранспортом, однако организаторы фестиваля также обещают доставку катером. Подробнее о летнем отдыхе на Херсонщине читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

Еще несколько купальских мероприятий по всей Украине

На Черниговщине на Ивана Купала проводится международный фестиваль авторской песни «На голубых озерах», куда съезжаются барды из Украины, Беларуси и других стран. Фестиваль будет проходить с 5 по 7 июля на территории одноименного развлекательного комплекса возле первого из трех Голубых озер. Добираться сюда лучше всего из села Олешня, расположенного в 4 километрах от Голубых озер. Подробнее об отдыхе на Черниговщине читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

На Львовщине в городе Жидачов в 60 километрах от Львова 6-7 июля будет проходить Этно-фестиваль Удеч-фест Ивана Купала. Гостям обещают выступления музыкальных групп (Тень Солнца, Братья Станислава, Toloka и другие), купальское шоу, мастер-классы народных ремесел, сказку теней, форум книги, забавы для взрослых и малышей, этно-ярмарку, ночную программу и многое другое. Подробнее можно узнать по ссылке.

На Ивано-Франковщине в селе Долина на берегу живописного Днестровского каньона состоится праздник «Купальские огни». В программе мероприятия – богатырские забавы, театрализованное представление «Ивана Купала», танцевальная программа и прочее. Подробнее об отдыхе на Днестровском каньоне читайте в большом материале УНИАН.Туризм.

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Единственный момент - синоптики прогнозируют на ближайшие выходные дожди с грозами практически по всей территории Украины. С другой стороны, температура воздуха в течение выходных будет довольно благоприятная – ночью в среднем 11...14 градусов тепла, а днем – 22...28 градусов тепла, в зависимости от региона. Однако пусть дожди вас не пугают – лучше берите зонтики с дождевиками и наслаждайтесь праздником. Тем более, празднование Ивана Купала всегда связан с водой! Веселых вам выходных!

Марина Григоренко