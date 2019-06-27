Во Львове стартовал большой джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2019 (фоторепортаж)
26 июня 2019 года во Львове стартовал международный музыкальный фестиваль Leopolis Jazz Fest 2019, который считается едва ли не самым большим джазовым событием года в Украине.
В рамках первого дня фестиваля выступили такие исполнители, как Snarky Puppy, Adrien Brandeis Quintet, Florian Favre Trio, Renaud Garcia-Fons "Revoir Paris" и другие.
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Продлится Leopolis Jazz Fest 2019 до 30 июня 2019 года. Фестиваль проходит на трех различных локациях в центре Львова - Сцена им. Эдди Рознера в Центральном парке Б. Хмельницкого, Сцена на Площади Рынок и Сцена во дворе Дворца Потоцких.
Традиционно фестиваль в формате open-air собирает джазовых и соул-музыкантов со всего мира, а также дает площадку для молодых исполнителей, которые хотят заявить о себе. Кроме того, в рамках фестиваля проходят различные мастер-классы, дискуссионные панели, кинопоказы и многое другое.
Вход на большинство событий фестиваля свободный. Билеты продаются только на сидячие места в партере перед главной сценой в парке Хмельницкого по цене от 450 до 1800 гривен в день. Однако те гости, которые не смогут приобрести билеты на концерты, смогут наблюдать за виступлениями на больших экранах, размещенных в пикник-зоне парка.
О других фестивальных и концертных событиях лета 2019 в Украине читайте в большом материале УНИАН.Туризм.