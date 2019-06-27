Во Львове стартовал большой джазовый фестиваль Leopolis Jazz Fest 2019 (фоторепортаж)

Продлится Leopolis Jazz Fest 2019 до 30 июня 2019 года на трех разных локациях в центре Львова.

26 июня 2019 года во Львове стартовал международный музыкальный фестиваль Leopolis Jazz Fest 2019, который считается едва ли не самым большим джазовым событием года в Украине.

В рамках первого дня фестиваля выступили такие исполнители, как Snarky Puppy, Adrien Brandeis Quintet, Florian Favre Trio, Renaud Garcia-Fons "Revoir Paris" и другие.

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Продлится Leopolis Jazz Fest 2019 до 30 июня 2019 года. Фестиваль проходит на трех различных локациях в центре Львова - Сцена им. Эдди Рознера в Центральном парке Б. Хмельницкого, Сцена на Площади Рынок и Сцена во дворе Дворца Потоцких.

Традиционно фестиваль в формате open-air собирает джазовых и соул-музыкантов со всего мира, а также дает площадку для молодых исполнителей, которые хотят заявить о себе. Кроме того, в рамках фестиваля проходят различные мастер-классы, дискуссионные панели, кинопоказы и многое другое.

Вход на большинство событий фестиваля свободный. Билеты продаются только на сидячие места в партере перед главной сценой в парке Хмельницкого по цене от 450 до 1800 гривен в день. Однако те гости, которые не смогут приобрести билеты на концерты, смогут наблюдать за виступлениями на больших экранах, размещенных в пикник-зоне парка.

О других фестивальных и концертных событиях лета 2019 в Украине читайте в большом материале УНИАН.Туризм.