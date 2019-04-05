Среди вишневых садов и нарциссов: в Берлине уже настоящая туристическая весна (фоторепортаж)

В начале апреля в Берлине вовсю цветут вишневые деревья, нарциссы и другие весенние цветы, превращая серый город в яркий сад.

Немецкая столица Берлин - одно из самых популярных туристических направлений Европы. И чем теплее становится, тем больше туристов туда съезжаются.

Читайте такжеВ Берлине появилась гигантская копия шедевра да Винчи (фоторепортаж)

В начале апреля в Берлине уже вовсю цветут вишневые деревья, нарциссы и другие весенние цветы, превращая серый город в яркий сад.

А поскольку в последние дни в Берлине установилась теплая и солнечная погода, все больше местных жителей и туристов выбираются проводить время на улице - в парки, сады и к туристическим локациям.

Кстати, если попадете в Берлин, вам может пригодиться местная карточка туриста, которая предоставляет немало интересных возможностей. Как это действует - читайте в нашем большом материале.

Если же не собираетесь все время находиться в Берлине или захотите отдохнуть от шумного города, советуем заехать в Потсдам - всего в 40 минутах езды на поезде, о котором мы недавно писали подробнее.