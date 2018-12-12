Домик Святого Николая и 20-метровая живая елка: чем завлекает туристов рождественская ярмарка в центре Львова (фото, видео)

Главное украшение Львова на Рождество – 20-метровая елка - торжественно засияет на площади перед Львовской Оперой 18 декабря.

В центре Львова на прошлой неделе открылась большая рождественская ярмарка, которая будет работать до 20 января 2019 года.

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Об этом сообщили УНИАН в пресс-службе Львовского городского совета.

«С 7 декабря 2018 года по 20 января 2019 года во Львове будет работать рождественская ярмарка на проспекте Свободы (от Львовского национального академического театра оперы и балета им. С. Крушельницкой до памятника Т. Шевченко) и на площади Рынок возле городской Ратуши (западная и восточная стороны)», - сообщила директор департамента экономического развития Львовского городского совета Ирина Кулинич.

На ярмарке работает и резиденция Святого Николая. Для этого на площади возле Львовской Оперы специально обустроили домик.

Ярмарка проходит в деревянных домиках. В ярмарочных палатках продается товар рождественского ассортимента исключительно отечественного производителя, в большинстве - товары львовских художников и изделия мастеров художественного промысла из Львова.

Работает ярмарка в рабочие дни - с 11:00 до 22:00, в праздничные и выходные дни - с 10:00 до 23:00.

Главное украшение Львова на Рождество – 20-метровая елка - торжественно засияет на площади перед Львовской Оперой 18 декабря. В этом году ее подарили львовянам жители Яворивского района Львовщины.

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Львовский рождественская ярмарка проходит ежегодно с середины декабря до середины января на проспекте Свободы и на площади Рынок. Впервые ярмарка состоялась в 2009 году, и стала первой Рождественской ярмаркой западноевропейского образца в Украине.

Организатором является компания «Львовские ярмарки».

Среди товаров представлены: новогодние сувениры, традиционные изделия из керамики, льняные вещи, авторские работы художников. Кроме того, каждый желающий может отведать разных вкусностей, пончиков, меда, глинтвейна, вареников и горячего шоколада.

Кстати, на зимние праздники во Львов уже запустили несколько дополнительных поездов.