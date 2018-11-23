Гигантские шары в центре Нью-Йорка: как прошел самый масштабный парад ко Дню благодарения (фото, видео)

Яркое зрелище на Манхэттене стоит увидеть вживую.

В центре Нью-Йорке состоялся ежегодный Парад Мейсіс (macy's Thanksgiving Parade). Фестиваль проходит ежегодно, в четвертый четверг ноября ко Дню Благодарения.

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Как говорится в сюжете ТСН, около трех миллионов человек собрались в центральной части Нью-Йорке, чтобы посмотреть на яркое карнавальное шествие с участием клоунов, акробатов, черлидеров и звезд шоу-бизнеса - причем за необычно холодной погоды: такой температуры в этот день в Нью-Йорке не фиксировали более ста лет.

Изюминкой фестиваля ко Дню благодарения стали гигантские воздушные шары в виде известных мультипликационных персонажей. Парад растянулся на 4 километра, ежегодно в нем принимают участие около 8 тыс. добровольцев.

Замыкает процессию обычно Санта-Клаус в своих традиционных санях, как напоминание о приближении Рождества.