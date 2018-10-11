В Брюсселе открылась необычная выставка работ Винсента ван Гога (фоторепортаж, видео)

Выставка под названием Van Gogh - The Immersive Experience продлится до 6 января 2019 года в помещении Бельгийской фондовой биржи.

В бельгийской столице Брюсселе 10 октября 2018 года открылась мультимедийная выставка работ выдающегося нидерландского художника-постимпрессиониста Винсента ван Гога.

Читайте такжеУдивительные существа и яркое "оперное" шоу: в Сиднее стартовал крупнейший фестиваль света (фоторепортаж)

Выставка под названием Van Gogh - The Immersive Experience продлится вплоть до 6 января 2019 года в помещении Бельгийской фондовой биржи (Brussels Stock Exchange).

Особенностью выставки является то, что здесь выставляются не подлинные картины художника, а их виртуальные проекции. При этом изображение на них постоянно меняется, погружая посетителей в удивительный мир ван Гога.

При этом шоу сопровождается музыкальными и световыми эффектами.

Стоимость взрослых билетов стартует от 11,50 евро, в зависимости от дня посещения.

Как ранее сообщал УНИАН.Туризм, авиакомпания Brussels Airlines с 17 октября 2018 года запускает прямые рейсы из Брюсселя в Киев.