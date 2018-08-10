В Британии стартовал захватывающий фестиваль воздушных шаров (фоторепортаж)

В 2018 году звездой фестиваля стал воздушный шар в форме медвежонка по имени Руперт.

В британском городе Бристоль, расположенном в юго-западной части Туманного Альбиона, стартовал международный фестиваль воздушных шаров.

Фестиваль Bristol International Balloon Fiesta проходит на зеленых полях крупного поместья Эштон Корт и длится 4 дня.

Читайте такжеУдивительные существа и яркое "оперное" шоу: в Сиднее стартовал крупнейший фестиваль света (фоторепортаж)

В этом году полюбоваться невероятным зрелищем, когда в небо поднимается более 130 разноцветных воздушных шаров, можно с 9 по 12 августа. Кстати, фестиваль 2018 года празднует свое 40-летие.

Основные запуски обычно проходят дважды в день, утром и вечером ,но погода может внести коррективы в рассписание. Также в программе есть ночная часть под названием «Ночное свечение» - в это время воздушные шары подсвечиваются при помощи горелок.

Особенностью этого фестиваля являются воздушные шары в виде персонажей комиксов, мультфильмов и других фантастических фигур. Их делает местная фабрика Cameron Balloons одной из первых в Европе возобновившая регулярную производство воздушных шаров.

В 2018 году звездой фестиваля стал воздушный шар в форме медвежонка по имени Руперт - детского комедийного персонажа в Великобритании, который появился еще в 1920 году.

Ранее УНИАН сообщал, в Британии состоялся фестиваль "Джек в зеленом". Это ежегодное событие, что проводится в разных частях замечательного британского морского курорта Гастингс. Это четырехдневное мероприятие, которое привлекает тысячи людей каждый год.