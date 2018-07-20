Как 50 лет назад: в австрийских Альпах состоялся заезд ретро-автомобилей (фоторепортаж)

Только автомобили, построенные до 1972 года, могут принимать участие в заезде.

Более 200 автолюбителей, управляющих самыми разными классическими автомобилями, отправились на горные дороги Штирии, южная Австрия, на гоночную гонку Эннсталь-классик, подбадриваемые десятками тысяч зрителей.

Об этом пишет Reuters.

Организаторы устроили трехдневное мероприятие, которое схожее на автомобильный опыт «как 50 лет назад». Только автомобили, построенные до 1972 года, могут принимать участие в заезде, и электронные устройства не допускаются, а только механические для измерения скорости и расстояния.

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«Это как огромная семейная вечеринка ... Чудесные люди, замечательный пейзаж. Речь идет не о конкуренции, это не о победе, а о дружбе и встречах с великими людьми », - сказал Флориан, бывший победитель, который в шестой раз принимает участие в митинге и управляет Aston Martin, построенным в 1960 году.

Участники должны соблюдать ограничения скорости и двигаться как можно ближе к заданному времени. Если они нарушают эти правила, они получают штрафные очки.

Автомобили проезжают приблизительно по 450 километров (280 миль) за каждый из двух дней езды через живописные альпийские пейзажи, заканчивающиеся в городе Грёбминг.