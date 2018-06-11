250-тысячный праздник свободы: как в Тель-Авиве прошел масштабный прайд-парад (фоторепортаж)

В этом году местные ЛГБТ-активисты отмечали 20-летие первого такого парада в Тель-Авиве.

В Тель-Авиве 8 июня 2018 года состоялся юбилейный ЛГБТ-парад, который собрал огромное количество жителей Израиля и туристов из других стран.

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По данным Reuters, на прайд в Тель-Авиве в этом году пришли по меньшей мере 250 тысяч человек - как жители Израиля, так и многочисленные туристы из других стран: здесь можно было увидеть флаги Швеции, Бразилии и других стран.

Сообщается, что гей-парад в Тель-Авиве в этом году прошел без инцидентов, тогда как на улицах города царила настоящая атмосфера праздника. Здесь можно было увидеть людей любого возраста, пола и внешнего вида. Все они в основном танцевали, улыбались и обнимались.

Нынешний парад за права ЛГБТ-людей в Тель-Авиве стал трижды юбилейным: 30 лет назад здесь отменили ограничения для лиц нетрадиционной ориентации, 20 лет назад в Тель-Авиве прошел первый прайд, а 10 лет назад в городе был создан ЛГБТ-центр.

Отметим, уже в ближайшее воскресенье, 17 июня, в столице Украины состоится марш равенства "Киевпрайд-2018". В целом мероприятия в рамках киевской Прайд-недели пройдут с 8 по 17 июня 2018 года.