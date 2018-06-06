Таллинн встречает туристов сувенирными лавками с продавцами в исторических нарядах (фоторепортаж)

На улочках исторического центра столицы Эстонии можно увидеть немало тематических сувенирных лавочек и кафешек.

Улочки столицы Эстония - Таллинна - приветствуют туристов многочисленными сувенирными лавочками, продавцами в историческом одежде и кофейнями.

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Таллин по праву считается экономическим, историческим и культурным центром страны, поэтому собирает немало туристов.

Отметим, что из Киева в Таллинн можно добраться самолетом или автобусом. Впрочем, если самолетом туда лететь только порядка двух часов, то автобусом придется ехать как минимум сутки, тогда как самые дешевые билеты от того же Wizz Air выйдут выгоднее, чем билет на автобус.

Отметим, ранее УНИАН.Туризм рассказывал, чем можно заняться в течение выходных в Вильнюсе.