Бывшая швейцарская больница завлекает туристов психоделическим световым шоу в ущелье (фоторепортаж)

Ранее в этой местности располагалась одна из древнейших барочных водолечебниц Швейцарии.

Одной из наиболее загадочных достопримечательностей популярного швейцарского курорта Бад-Рагац является ущелье Темина (Taminaschlucht) с горячей термальной водой, которые располагаются рядом с одной из старейших барочных водолечебниц страны Старый Бад-Пфеферс (Altes Bad Pfäfers).

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Впервые о целебных свойствах воды в этой местности заговорили еще в 13 веке. Позже здесь появилась больница, которая функционировала несколько столетий. Впрочем в 19 веке воду отсюда решили перенаправить в новый курорт Бад-Рагац и больница перестала использоваться по назначению.

Теперь же на базе барочного здания Старый Бад-Пфеферс вместе с ущельем Темина работает монастырь и музей, а в самом ущелье устраивают разнообразные световые шоу и инсталляции. Работает эта туристическая местность только в летний сезон - с конца апреля до середины октября. Идти сюда можно живописными тропами от Бад-Рагаца около часа, впрочем можно проехаться и на автобусе.

Отметим, также в летний период в Швейцарии можно посетить крупнейший в Европе равнинный водопад.