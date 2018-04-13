Заснеженный Маттерхорн: Reuters поделился невероятными весенними фото швейцарских Альп

На вершине Маттерхорна даже в весенне-летнее время лежит постоянный снежный покров и стоит минусовая температура.

Фотосервис Reuters опубликовал невероятные фотографии альпийской горы Маттерхорн, сделанные в районе популярного швейцарского курорта Церматт 12 апреля 2018 года.

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Отметим, вершина Маттерхорн в Пеннинских Альпах расположена на границе Швейцарии в кантоне Вале и Италии в провинции Валле-д'Аоста. Высота вершины составляет 4478 метров над уровнем моря. Маттерхорн имеет примечательную четырехгранную пирамидальную форму со стенами, обращенными по сторонам света. На вершине Маттерхорна даже в летнее время лежит постоянный снежный покров и стоит минусовая температура.

Как сообщал УНИАН, в начале апреля в Альпах на границе Италии и Швейцарии исчез немецкий миллиардер, глава группы Tengelmann Карл-Эриван Хауб.