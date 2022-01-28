В ближайшие дни туристы еще смогут увидеть невероятные застывшие водопады.

В Румынии на этой неделе туристы массово съезжаются полюбоваться замерзшими водопадами.

Как говорится в сюжете ТСН, низкие температуры в стране создали привлекательный фон для туристических селфи – водопады позамерзали сразу в нескольких регионах.

В частности, немалая часть путешественников едет к окраинам северного города Топлица, расположенного примерно в 215 километрах от украинской границы.

При этом местные СМИ отмечают, что водопад в Топлице в этом году замерз впервые за несколько лет.

Согласно прогнозам синоптиков, холодный фронт из страны пока не отступит, поэтому в ближайшие дни туристы все еще смогут увидеть невероятные застывшие водопады.

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