Водопад возле румынского города Топлица / фото instagram.com/flyadafly/
В Румынии на этой неделе туристы массово съезжаются полюбоваться замерзшими водопадами.
Как говорится в сюжете ТСН, низкие температуры в стране создали привлекательный фон для туристических селфи – водопады позамерзали сразу в нескольких регионах.
В частности, немалая часть путешественников едет к окраинам северного города Топлица, расположенного примерно в 215 километрах от украинской границы.
При этом местные СМИ отмечают, что водопад в Топлице в этом году замерз впервые за несколько лет.
Водопад возле румынского города Топлица / фото instagram.com/apolloapy/
Согласно прогнозам синоптиков, холодный фронт из страны пока не отступит, поэтому в ближайшие дни туристы все еще смогут увидеть невероятные застывшие водопады.
В Румынии туристы массово съезжаются полюбоваться замерзшими водопадами