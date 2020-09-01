Изменения предусмотрены соответствующим постановлением правительства.

С 1 сентября меняется порядок выезда граждан Украины в Беларусь. Отныне украинцы, которые намерены выехать в соседнюю страну, смогут сделать это исключительно при наличии загранпаспорта.

Об этом ранее предупредили в Госпогранслужбе, напомнив о соответствующем постановлении правительства. Документ предусматривает частичное приостановление действия Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством Республики Беларусь о безвизовых поездках граждан.

В ГПСУ убеждены, что новый порядок выезда позволит улучшить защиту украинских граждан. Также пограничники прогнозируют существенное уменьшение времени прохождения пограничного контроля каждого гражданина, поскольку информация с загранпаспортов считывается автоматическими ридерами.

Как въехать в Украину из Беларуси

Граждане Украины, проживающие на территории Беларуси, могут оформить загранпаспорта в украинском посольстве в Минске или консульстве в Бресте. Указанные учреждения обеспечены всем должным оборудованием для обработки паспортных ходатайств граждан Украины.

"Однако граждан Украины, которые после 1 сентября 2020 года будут находиться на территории Беларуси без загранпаспортов, при возвращении в Украину пограничники беспрепятственно будут пропускать и по внутренним паспортам", - заверили в Госпогранслужбе.

Что делать жителям приграничных районов

Граждане Украины - жители приграничных районов Украины смогут и в дальнейшем руководствоваться действующим режимом поездок в Беларусь в местных пунктах пропуска по внутреннему паспорту или свидетельству о рождении (для лиц в возрасте до 18 лет) в соответствии с соглашением между Кабинетом министров Украины и правительством Беларуси (от 12 декабря 1998 года) о порядке пересечения белорусско-украинской государственной границы гражданами, проживающими в приграничных районах.

Ситуация в Беларуси

Ранее в отечественном МИД призвали граждан Украины не ездить в Беларусь из-за сложной общественно-политической ситуации там.

"Гражданам, которые уже находятся на территории Беларуси, проявлять повышенное внимание и осторожность, избегать мест массового скопления людей, не принимать участия в демонстрациях и акциях протеста, следить за новостями и рекомендациями местных органов власти ", - сказал глава ведомства Дмитрий Кулеба.

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Автор: Юрий Годован