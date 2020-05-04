Из Египта и ОАЭ эвакуировали еще более 350 украинцев
Эвакуационными рейсами из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов вернулись более 350 украинцев.
Как сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины, за минувшие сутки в пунктах пропуска на границе в общем оформили на въезд и выезд 13 тысяч человек.
"Во время проведения температурного скрининга лиц с повышенной температурой тела не обнаружено", - уточнили в ГПАУ.
Также вчера пограничники отдельного контрольно-пропускного пункта "Киев" оформили пассажиров двух авиарейсов из Египта и Объединенных Арабских Эмиратов.
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"Самолетами из Шарм-эль-Шейха и Дубая в Украину прибыли более 350 украинцев. После приземления пограничники провели температурный скрининг пассажиров. Никто из пассажиров на самочувствие не жаловался", - говорится в сообщении.
Все пассажиры установили мобильное приложение "Действуй дома" и обязались находиться в самоизоляции по указанным в нем адресам.
В ГПСУ добавили, что за прошедшие сутки нарушителей самоизоляции на границе не обнаружено.