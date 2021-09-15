Они должны иметь документ, подтверждающий выезд из страны в течение 48 часов.

С 20 сентября 2021 года иностранцы и лица без гражданства, которые въезжают в Украину с целью транзита и имеют документы, подтверждающие выезд из страны в течение 48 часов, освобождаются от самоизоляции и, соответственно, установки приложения "Вдома" и прохождения тестирования в Украине.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной пограничной службы Украины.

При этом в сообщении сказано, что неизменным остается для всех иностранных граждан и обладателей вида на жительство, независимо от страны прибытия, для въезда в Украину необходимость иметь полис (свидетельство, сертификат) страхования, выданный страховой компанией, зарегистрированной в Украине, который покрывает расходы, связанные с лечением COVID-19, обсервацией, и действует весь срок пребывания в Украине.

Читайте такжеВ МИД назвали количество стран, открытых для украинских туристовТакже всем иностранным гражданам, обладателям вида на жительство, а также лицам без гражданства во время прибытия в Украину нужно иметь один из указанных документов: документ, подтверждающий получение одной или нескольких доз вакцины против COVID-19, включенных ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях; или иностранный COVID-сертификат, подтверждающий вакцинацию от COVID-19 вакцинами, которые включены ВОЗ в перечень разрешенных для использования в чрезвычайных ситуациях; отрицательный результат тестирования на COVID-19 методом ПЦР или выздоровления лица от COVID-19; или отрицательный результат ПЦР-теста или экспресс-теста на определение антигена коронавируса SARS-CoV-2, сделанный не более чем за 72 часа до въезда.

В ГПСУ отмечают, что справки о тестировании и вакцинации не требуются от детей до 12 лет.

Иностранные граждане от 18 лет, которые не прошли вакцинацию от коронавируса и пересекают государственную границу на въезд, должны иметь отрицательный результат теста и устанавливать мобильное приложение для контроля самоизоляции "Вдома" независимо от срока пребывания на территории Украины.

Самоизоляция не применяется, если в течение 72 часов с момента въезда пройти ПЦР-тестирование или сделать экспресс-тест на антиген и получить отрицательный результат.

Как сообщал УНИАН, с 5 августа 2021 года изменились правила въезда в Украину. Среди прочего решением правительства было определено, что лица, пересекающие государственную границу на въезд в Украину, подлежат самоизоляции. Это касается как граждан Украины, так и иностранцев. Но есть исключения.

Автор: Надя Пришляк