Таким образом они протестуют против цензуры искусства в социальных сетях.

Венский совет по туризму в знак протеста против цензуры социальных сетей создал учетную запись в OnlyFans - единственной соцсети, которая разрешает публиковать изображения обнаженной натуры.

Об этом пишет The Guardian.

В июле TikTok-аккаунт галереи Альбертина был приостановлен, а затем заблокирован за публикацию работ японского фотографа Нобуёси Араки, на которых была изображена женская грудь. Это произошло после аналогичного инцидента в 2019 году, когда Instagram постановил, что картина Питера Пауля Рубенса нарушила стандарты сообщества платформы, запрещающие любое изображение обнаженной натуры, даже если оно носит "художественный или творческий характер".

В 2018 году фотография 25000-летней статуэтки Венеры Виллендорфской, сделанная в Музее естествознания, была признана Facebook порнографической и удалена с платформы.

Читайте такжеВ Испании в статуе динозавра нашли труп мужчины: он мог попасть туда случайно (видео)А Музей Леопольда в 2018 году изо всех сил пытался продвигать свою коллекцию обнаженных изображений экспрессиониста Эгона Шиле, однако регуляторы рекламы в Германии, Великобритании и США отказывались показывать их. Совету по туризму удалось провести рекламную кампанию, лишь скрыв обнаженные тела.

Короткое видео с изображением картины Коломана Мозера "Пара влюбленных", сделанное в честь 20-летия Музея Леопольда в этом году, также было отклонено Facebook и Instagram как "потенциально порнографическое".

Эти и другие работы теперь опубликованы на странице Вены в OnlyFans, где цензура для подобного контента отсутствует.

OnlyFans появился в 2016 году как сервис, где создатели контента могут зарабатывать деньги на пользователях, которые подписываются на их контент. При этом платформа получила популярность в индустрии развлечений для взрослых, так как порнографический контент на ней не запрещен.

По словам представительницы Венского совета по туризму Хелены Хартлауэр, город и его культурные учреждения практически совсем не могут использовать обнаженные произведения искусства в рекламных материалах.

"Эти произведения искусства очень важны и важны для Вены. Когда вы думаете об автопортрете Шиле 1910 года, это одно из самых знаковых произведений искусства. Если их нельзя использовать в таком мощном средстве коммуникации, как социальные сети, это несправедливо и досадно. Вот почему мы подумали об OnlyFans: наконец есть способ показать эти вещи", - сказала Хартлауэр.

Первым подписчикам своего профиля на OnlyFans город пообещал карту Vienna City Card или входной билет в музей, чтобы лично увидеть одно из произведений искусства.

Как сообщал УНИАН, администрация соцсети Facebook заблокировала страницу потомка исследователя Николая Миклухо-Маклая за фото с жителями Новой Гвинеи, где была запечатлена полуобнаженная женщина.

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Автор: Катерина Комолова