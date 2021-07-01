Речь идет о "Косино" и "Дзвонковое" - с украинской стороны.

Со 2 по 30 июля венгерская сторона перестанет пропускать на свою территорию людей и транспорт через пункты пропуска «Барабаш» (с украинской стороны – «Косино») и «Лонья» (с украинской стороны - «Дзвонковое»).

Об этом в четверг, 1 июля, информирует Государственная пограничная служба Украины.

Как отмечается, главное управление полиции Венгрии сообщило украинскому пограничному ведомству о временном ограничении пропуска лиц через границу.

При этом с украинской стороны все пункты пропуска на границе с Венгрией работают.

"Просим учесть вышеупомянутую информацию во время планирования зарубежных путешествий. ... Подробнее с порядком работы пунктов пропуска можно ознакомиться с помощью интерактивной карты на официальном веб-сайте Госпогранслужбы", - отметили в ведомстве.

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Автор: Леся Лещенко