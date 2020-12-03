При этом ВОЗ не рекомендует странам выдавать «имунные паспорта» переболевшим коронавирусом.

Всемирная организация здравоохранения изучает перспективы использования электронных сертификатов о вакцинации для путешествий.

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Как сообщает Reuters, такое заявление эксперт организации сделал на виртуальном брифинге, комментируя ситуацию с COVID-19.

При этом ВОЗ не рекомендует странам выдавать «имунные паспорта» тем, кто переболел коронавирусом.

Тесты на коронавирус перед вылетом за границу

British Airways и American Airlines с 25 ноября начнут бесплатное тройное тестирование пассажиров на коронавирус на рейсах через Атлантику

Целью нововведения в случае, если оно докажет свою эффективность, является сокращение обязательного 14-дневного карантина по прилету в Великобританию из США в несколько раз.

Ранее Alitalia, Austrian Airlines и Lufthansa в качестве ввели рейсы, где перед вылетом тестировали на COVID-19 всех пассажиров.

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Автор: Дмитрий Захаров