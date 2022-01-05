Кроме того, компания добавляет еще более 2 тысяч билетов на те же даты на другие топовые направления.

"Укрзализныця" добавила в продажу более 1 тыс. 800 билетов из Львова на период с 8 по 9 января 2022 года, учитывая популярность города на новогодне-рождественские праздники.

Об этом сообщила пресс-служба компании Telegram.

"Укрзализныця" реагирует на высокий спрос на билеты из Львова в период 8-9 января и добавляет в продажу более 1 800 билетов из Львова по наиболее популярным направлениям", – говорится в сообщении.

Читайте такжеВ "Укрзализныце" рассказали, сколько украинцев встретят Новый 2022 год в поездахКроме того, компания добавляет еще более 2 тысяч билетов на те же даты на топовые направления. В частности, "УЗ" добавляет 530 мест по днепровскому направлению, 600 мест – по донецкому направлению, 360 мест – по одесскому, 240 мест – по харьковскому и 400 мест – по киевскому.

Как ранее сообщал УНИАН, накануне Нового года на Центральном железнодорожном вокзале столицы появилась эксклюзивная зона отдыха – Business & Family Lounge.

Работать эта зона будет круглосуточно, для отдыхающих доступны бесплатный скоростной интернет, подзарядка гаджетов, коворкинг-зона и переговорная комната. Для пассажиров с детьми – большая детская комната с мягкой игровой поверхностью и гардеробная с пеленальным столиком. Примут и пассажиров с домашними животными.

Также в Business & Family Lounge можно заказать кофе или еду (есть, в частности, детское меню), принять душ и почистить обувь.

Стоимость часа пребывания в Business & Family Lounge – 250 гривень, а для пассажиров первого класса Интерсити/Интерсити+ и СВ – 150 гривень.