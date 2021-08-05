Составляющие защитных средств уничтожают кораллы в водах королевства.

Власти Таиланда объявили войну солнцезащитным средствам — тем, кто будет пользоваться кремами от загара, теперь грозит солидный штраф.

Об этом сообщает Bangkok Post.

В государственном Департаменте национальных парков, дикой природы и растений это решение объясняют защитой уникальной природы королевства.

Читайте такжеУкраинцам дали рекомендации в случае посещения Таиланда"Исследования показали, что некоторые химические соединения, которые содержатся в солнцезащитных средствах, вредны для кораллов, они влияют на их репродуктивную систему и вызывают их обесцвечивание", - говорит гендиректор департамента Таня Нетитаммакул.

В связи с этим на пляжах, которые находятся на территории морских национальных парков Таиланда, запрещено пользоваться солнцезащитными средствами, содержащими один из четырех компонентов:

оксибензон;

октиноксат;

4-метилбензилиден камфоры;

бутилпарабен.

У посетителей морских парков теперь будут отнимать запрещенные средства на входе и выдавать обратно только на выходе.

А если нарушители все же пронесут на территорию и воспользуются таким кремом, им придется заплатить 100 тысяч бат штрафа (более 81 тысяч гривень).

Таиланд - не первая страна, где вводят подобные запреты. Они уже действуют в тихоокеанском государстве Палау и в американском штате Гавайи.

Автор: Станислав Кожемякин