Власти Таиланда объявили войну солнцезащитным средствам — тем, кто будет пользоваться кремами от загара, теперь грозит солидный штраф.
Об этом сообщает Bangkok Post.
В государственном Департаменте национальных парков, дикой природы и растений это решение объясняют защитой уникальной природы королевства.
Читайте такжеУкраинцам дали рекомендации в случае посещения Таиланда"Исследования показали, что некоторые химические соединения, которые содержатся в солнцезащитных средствах, вредны для кораллов, они влияют на их репродуктивную систему и вызывают их обесцвечивание", - говорит гендиректор департамента Таня Нетитаммакул.
В связи с этим на пляжах, которые находятся на территории морских национальных парков Таиланда, запрещено пользоваться солнцезащитными средствами, содержащими один из четырех компонентов:
- оксибензон;
- октиноксат;
- 4-метилбензилиден камфоры;
- бутилпарабен.
У посетителей морских парков теперь будут отнимать запрещенные средства на входе и выдавать обратно только на выходе.
А если нарушители все же пронесут на территорию и воспользуются таким кремом, им придется заплатить 100 тысяч бат штрафа (более 81 тысяч гривень).
Таиланд - не первая страна, где вводят подобные запреты. Они уже действуют в тихоокеанском государстве Палау и в американском штате Гавайи.