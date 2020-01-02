С заботой об окружающей среде: первая в мире страна запретила «токсичные» солнцезащитные крема

Отныне в стране запрещено переносить с собой или продавать солнцезащитный крем, который содержит любое из 10 химических ингредиентов, характерных для таких кремов.

Тихоокеанское островное государство Палау стала первой в мире страной, которая запретила солнцезащитные кремы, вредные для кораллов и морской среды.

Об этом сообщает Громадське со ссылкой на ВВС.

Отныне в стране запрещено переносить с собой или продавать солнцезащитный крем, который содержит любой из 10 химических ингредиентов, характерных для таких кремов. В частности речь идет об оксибензоне и октиноксате, которые поглощают ультрафиолетовый свет.

«Мы должны жить и уважать окружающую среду, поскольку окружающая среда — это гнездо жизни», — подчеркнул президент Палау Томас Ременгесау.

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«Когда наука говорит нам, что такая практика вредит коралловым рифам, популяциям рыбы или же океану, наши люди принимают во внимание, и наши гости тоже делают это», — отметил Ременгесау.

Президент страны добавил, что токсичные химические средства для солнцезащитного крема обнаружили в важнейших природных зонах Палау и в тканях самых известных в регионе видов.

«Мы не против того, чтобы быть первым государством, которое запретило эти химические вещества, и мы выполним свою роль для распространения этой практики», — добавил он.

Такой запрет в стране анонсировали еще в 2018 году. Международный фонд «Коралловый риф» заявил, что запрещенные химические вещества являются «известными загрязнителями окружающей среды и большинство из них чрезвычайно токсичны для молодых особей многих видов дикой природы».

Всего в мире наблюдается тенденция к избеганию вредных химических веществ в солнцезащитных средствах. Так, в 2018 году эксперты заявили, что их нашли примерно в половине кремов и лосьонов.