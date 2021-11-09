Туристы всех возрастов смогут путешествовать в трейлерах по побережью, горам и пустыне эмирата.

В Шардже анонсировали новый туристический проект для современных кочевников и любителей отдыха на природе под названием Nomad.

Туристы всех возрастов смогут путешествовать в трейлерах по побережью, горам и пустыне эмирата.

Путешественников ждут разнообразные пейзажи и множество достопримечательностей – от скалистых гор Корфаккана и пустыни Млейхи до чистых пляжей Хамрии. Все прицепы будут оснащены необходимыми удобствами, при этом их использование не будет вредить окружающей среде.

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Как отметили туристические власти Шарджи, проект Nomad рассчитан на развитие всесезонного туризма.

Шарджа является одним из пионеров в области развития экотуризма в ОАЭ, сообщают russianemirates.com.

Как сообщал УНИАН, в октябре в пустыне Млейха открылся первый комфортабельный отель для экотуристов, или глэмпинг, под названием Moon Retreat.

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Автор: Ирина Погорелая