В глэмпинге оборудованы 10 шатров с односпальными кроватями и четыре семейные палатки.

Первый отель с удобствами для экотуристов, или глэмпинг, под названием Moon Retreat открылся в пустыне Млейха эмирата Шарджа.

В глэмпинге оборудованы 10 шатров с односпальными кроватями, 4 семейные палатки. В каждой из них – принадлежности для приготовления еды и ванные комнаты. У большинства палаток также есть бассейны.

Туристы могут заранее заказать продукты для барбекю, воспользоваться мангалом, а также прогуляться по окрестным дюнам.

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Главная архитектурная достопримечательность Млейхи – это одноименный древний город, которому почти две тысячи лет. Он стоял на торговом пути, соединявшем Восток и Запад.

Как сообщал УНИАН, 16 октября в Дубае открылся знаменитый музей восковых фигур. Стоимость входных билетов в музей мадам Тюссо в Дубае составляет 135 дирхамов ($37). В музее представлена коллекция восковых фигур 60 мировых звезд. Среди них королева Великобритании Елизавета II, премьер-министр Индии Нарендра Моди и президент Китая Си Цзиньпин, а также Джеки Чан, Джастин Бибер, Карина Капур Хан, Вин Дизель, Виктория Бекхэм, Коннор МакГрегор.

Автор: Ирина Погорелая