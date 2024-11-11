Ограничения начнут действовать уже на этой неделе.

Археологический парк "Помпеи", расположенный недалеко от итальянского Неаполя на руинах одноименного древнеримского города, уничтоженного в результате извержения вулкана Везувий, решил ввести ограничения на туристов.

Как сообщает The Independent, на фоне всплеска количества посещений администрация парка вводит лимит в 20 тысяч человек, которым будет разрешено посещать локацию в течение дня. При этом билеты в Помпеи теперь будут именными.

Для сравнения, только за октябрь 2024 года Помпеи посетили почти 500 тысяч туристов, причем в первое воскресенье месяца, когда вход был свободный, парк принял около 36 тысяч посетителей.

Нововведения вступят в силу уже с ближайшей пятницы, 15 ноября 2024 года.

К слову, ранее УНИАН.Туризм рассказывал о преимуществах посещения археологического парка "Помпеи" в межсезонье, когда туристов намного меньше, а погода не такая жаркая.

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