Инвестиции в проект могут составить 15 миллионов долларов.

В Одесской области создадут экопарк «Дунайские плавни», который займет площадь в 100 гектаров.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе Одесской областной государственной администрации, сегодня заключен меморандум ОГА с международным благотворительным фондом бизнесмена Александра Фельдмана, предусматривающий создание экопарка на юге региона.

Читайте такжеКурортный сезон: в Херсонской области презентовали новый туристический маршрут (видео)Документ подписали председатель обладминистрации Максим Куцый и директор компании «Фельдман экопарк» Виталий Ильченко.

Отмечается, что биологический экспозиционный заповедник «Дунайские плавни» - часть национальной сети инновационных экокластеров.

Цель проекта - сохранение популяции диких животных и их адаптация после жизни на улице и в жестоких условиях.

Кроме того, на территории экопарка создадут инфраструктуру для психосоциального отдыха посетителей и реабилитации людей с болезнями легких.

Как отметил Куцый, подписание меморандума - первый шаг для расширения буферной зеленой зоны региона на 100 га.

По предварительной информации, общая сумма инвестиций в проект составляет около 15 миллионов долларов. Аналогичный экопарк был создан в Харьковской области, где его ежегодно посещают до 2,7 миллиона туристов.

«За семь лет мы спасли и реабилитировали 20 тысяч диких и домашних животных. Мы создали 42 бесплатные программы реабилитации для воинов АТО/ООС, детей с инвалидностью и детей из социально незащищенных слоев населения», - сообщил Ильченко.

В пресс-службе также отметили, что экопарк в Одесской области будут создавать на основе опыта французского Réserve Biologique Des Monts D'azur и американского Wildlife Images Rehabilitation And Education Center.

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