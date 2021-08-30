В этом году на фестивале ожидается около сотни клоунов из шести стран мира.

В Одессе стартовал юбилейный, десятый международный фестиваль клоунов и мимов "Комедиада".

Об этом говорится в сюжете ТСН.

В этом году на четырехдневном фестивале ожидается около сотни клоунов из шести стран. Впервые в "Комедиане" принимают участие гости из Мексики.

"Будем клеить дурака по полной", - отметил организатор шоу, художественный руководитель комик-труппы "Маски" Георгий Делиев.

Самое яркое действо - парад клоунов - состоится 1 сентября. Участники пройдут от памятника дюку де Ришелье на Приморском бульваре до Городского сада на Дерибасовской, а в Летнем Театре состоится клоун-шоу и грандиозный гала-концерт.

Обычно клоуны со всего мира приезжали в Одессу на фестиваль "Юморина" в начале апреля. Тогда традиционно проводили и "Комедиаду". Однако из-за пандемии COVID-19 и жесткого карантина весной устроить праздник не удалось, а "Юморина" происходила в онлайн-формате. В частности, департамент культуры и туризма Одесского городского совета публиковал в сети разнообразные поздравления с Днем смеха, поступающие в Одессу из разных стран мира.

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Автор: Катерина Комолова