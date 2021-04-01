Чиновники горсовета размещает в Facebook различные поздравления с Днем смеха, которые поступают в Одессу из разных стран мира.

В Одессе традиционная Юморина в этом году из-за карантина проходит в формате онлайн.

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Как передает корреспондент УНИАН, сегодня департамент культуры и туризма Одесского городского совета в Facebook размещает различные поздравления с Днем смеха, которые поступают в Одессу из разных стран мира.

«Улыбнитесь – вы в Одессе! Запрет на проведение массовых мероприятий – не повод унывать! И ничто не помешает проведению Юморины. 1 апреля мы ожидаем много поздравлений из разных уголков Украины и других стран, в частности США, Израиля, Германии и Молдовы», - заявили в департаменте.

Чиновники приглашают присоединиться к празднованию Юморины на карантине и обещают, что будет весело.

В настоящее время уже обнародовано поздравление юмористов Андрея Куца и Дениса Цикановского, приветствие от труппы «Маски-шоу», а также известного пианиста Эрнеста Штейнберга, который исполнил попурри-фантазию (американские и одесские композиции), посвященную дружбе американцев и одесситов.

Кроме того, запущено слайд-шоу из фотографий, сделанных во время празднования Юморины в разные годы, карикатуры Виктора Джеваги.

Впрочем, как говорится в сюжете ТСН, некоторые местные жители все же планируют небольшие неорганизованные празднования Юморины. Также в городе можно увидеть определенное количество туристов, которые запланировали поездку в Одессу именно на Юморину еще до ее официальной отмены.

Юморина в Одессе: история и факты

Первая Юморина в Одессе состоялась в 1973 году. В 1976 году ее запретили власти Украины и Одессы. Возобновился праздник смеха в конце 80-х.

В 2014 году Юморину отменили в связи с 40-дневным трауром, объявленным по Героям Небесной сотни, в 2015-м – в связи с военными действиями на востоке страны, в 2016-м праздник состоялся в усеченном формате, в том числе, без карнавального шествия, как отмечалось в связи «несвоевременностью такого праздника». В 2017 году Юморина была вновь возобновлена.

В 2020 году ее отменили из-за карантина, праздник прошел в режиме онлайн.

10 марта 2021 года директор департамента культуры и туризма Одесского городского совета Татьяна Маркова заявила, что в этом году в Одессе Юморина пройдет без уличных концертов и карнавального шествия из-за COVID-19. Однако в городе планировались различные развлекательные мероприятия, так как 1 апреля в Одессу ожидался приезд жителей других регионов Украины. Но позже вообще отменили Юморину из-за того, что с 23 марта Одесская область находится в «красной» зоне из-за распространения COVID-19.

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Автор: Лариса Козовая