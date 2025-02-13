За зданиями во всех направлениях простираются поля, образуя замысловатую мозаику из зеленого и золотого.

В Польше находится одно из самых замечательных поселений в мире - одна улица, на которой проживают тысячи людей.

Как пишет Daily Express, очаровательная деревня Сулошова известна во всем мире своей уникальной планировкой. Главная - и единственная - улица имеет длину около девяти километров, а все дома и предприятия сгруппированы по обеим сторонам.

Интерестно, что за зданиями во всех направлениях простираются поля, образуя замысловатую мозаику из зеленого и золотого.

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Сверху городок напоминает лист, как отметила Катажина Биеда из совета гмины Сулошова, административного района, в который входит деревня. Она рассказала:

"Сулошова утопает в природе с множеством лесов и полей. Эти поля сделали нас известными во всем мире благодаря фотографиям с дронов, на которых наши поля, окружающие главную улицу, немного похожи на лист".

Когда речь заходит о том, почему город построен в такой уникальной форме, Биеда сказала, что "традиция одной улицы пришла из прошлого, когда людям было проще жить на одной улице, в основном из-за дорожного сообщения".

Отмечается, что в 2022 году население Сулошовы составляло чуть менее 6000 человек, из которых 5672 называли деревню своим домом. Хотя изначально туристы привлекались в город своей странной структурой, в Сулошове есть еще много чего посмотреть. Биеда отметил:

"Каждый год, особенно весной и летом, множество туристов посещают нашу деревню из-за местного ландшафта, а также из-за туристических достопримечательностей, таких как замок Пескова Скала или наша знаменитая скала под названием Maczuga Herkulesa [Дубинка Геркулеса]".

Хотя Дубинка Геркулеса - это впечатляющая 30-метровая известняковая колонна, замок является одним из укреплений XIV века, которые все еще стоят в деревне. Местные скалы, овраги и около 400 пещер, расположенных в этом районе, также привлекают туристов.

Новости туризма

В то время как такие места, как Позитано и Амальфи, продолжают привлекать толпы туристов, те, кто ищет более тихий, более аутентичный опыт, могут найти свой ответ в Кастеллабате, скрытой жемчужине, которая остается блаженно незамеченной.

Расположенная примерно в 120 км к югу от Неаполя, Кастеллабате - это небольшая, но очаровательная деревня, которая предлагает настоящий итальянский опыт без подавляющих толп.

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