Главной "достопримечательностью" деревни является ее непринужденное очарование, что отличает ее от переполненных туристами мест на севере.

В течение многих лет побережье Амальфи в Италии было магнитом для путешественников, ищущих захватывающие дух виды, яркую культуру и живописные деревни, цепляющиеся за драматические скалы.

Как пишет Daily Express, в то время как такие места, как Позитано и Амальфи, продолжают привлекать толпы туристов, те, кто ищет более тихий, более аутентичный опыт, могут найти свой ответ в Кастеллабате, скрытой жемчужине, которая остается блаженно незамеченной.

Расположенная примерно в 120 км к югу от Неаполя, Кастеллабате - это небольшая, но очаровательная деревня, которая предлагает настоящий итальянский опыт без подавляющих толп. Она не заполнена длинными очередями, дорогими бутиками или переполненными пляжами.

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"Вместо этого он предлагает заглянуть в традиционную итальянскую жизнь, где время движется медленнее, а главная привлекательность - просто впитывать момент", - сказано в статье.

Интерестно, что Кастеллабате наиболее известна своим историческим центром, объектом Всемирного наследия ЮНЕСКО, где посетители могут прогуляться по извилистым переулкам, полюбоваться средневековыми каменными зданиями и полюбоваться захватывающими видами с Бельведера ди Сан Костабиле.

В деревне также находится хорошо сохранившийся замок Кастелло дель Абате, который датируется XII веком и предлагает панорамный вид на окружающее побережье.

Помимо этого, главной "достопримечательностью" деревни является ее непринужденное очарование, что отличает ее от переполненных туристами мест на севере.

"В отличие от Позитано или Амальфи, где туристы часто чувствуют себя обязанными отметить галочкой список обязательных к посещению мест, Кастеллабате призывает путешественников принять более медленный ритм. Имея всего несколько основных достопримечательностей, замок, живописную смотровую площадку и небольшой музей сакрального искусства, размещенный в церкви, Кастеллабате доказывает, что иногда меньше значит больше", - пишут эксперты.

Важно то, что посетителям предлагается просто насладиться потрясающими прибрежными видами, пообщаться с местными жителями и насладиться свежими морепродуктами в семейной траттории.

Поскольку тенденция "set-jetting", путешествия в места, показанные в фильмах и телешоу, растет, такие места, как Атрани, когда-то считавшиеся скрытой жемчужиной, теперь переживают всплеск популярности.

Показанный в Ripley и Equalizer 3 от Netflix, Атрани быстро становится новым туристическим местом. Напротив, Кастеллабате остается нетронутым массами, предлагая редкий шанс увидеть Италию такой, какой она была когда-то.

"Для путешественников, ищущих кусочек настоящей Италии, вдали от суеты переполненных туристами улиц, Кастеллабате - идеальное убежище. С его тихим очарованием, потрясающими видами и теплым местным гостеприимством эта скрытая деревня, возможно, является самым сокровенным секретом Италии", - добавили журналисты.

Новости туризма

Джерба ​​- невероятный остров у побережья Туниса, известный своими живописными пейзажами пляжей, традиционными рынками и потрясающей архитектурой, подчеркивающей его историческое значение. Он может похвастаться рядом достопримечательностей, которые стоит посетить и которые дадут вам истинное представление о тунисской культуре.

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