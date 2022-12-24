За 32 года Пизанская башня "поднялась" почти на полметра.

Знаменитая "падающая" Пизанская башня в Италии продолжает выпрямляться.

Как пишет Daily Mail со ссылкой на данные организации по сохранению достопримечательности Opera Primaziale della Pisana (OPA), в результате 11-летнего проекта стабилизации башни, запущенного в 1990 году, к 2001 году ее наклон уменьшился примерно на 40 сантиметров, а за следующие 21 год башня выпрямилась еще на 4 сантиметра.

По словам профессора геотехники Нунцианте Скуэльи из Пизанского университета, хотя наклон башни уменьшился, она по-прежнему колеблется в среднем примерно на 0,5 мм в год.

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"Хотя самое главное – это устойчивость колокольни, которая лучше, чем ожидалось", – сказал он итальянскому национальному агентству Associated Press (ANSA). – "Учитывая, что это 850-летний пациент с наклоном около пяти метров и оседанием более трех метров, состояние здоровья Пизанской башни отличное".

Почему Пизанская башня "падает"

Средневековая колокольня, являющаяся символом могущества приморской республики Пизы в Средние века, сумела пережить как минимум четыре сильных землетрясения, обрушившихся на регион с 1280 года. Исследование 2018 года показало, что именно мягкость почвы фундамента, которая изначально была причиной ее наклона, защитила башню от сильных толчков.

Ученые предполагают, что 57-метровая башня начала "тонуть" сразу же после строительства, которое началось в 1173 году. Причина заключалась в неправильной конструкции, из-за чего фундамент имел глубину всего три метра и был заложен в слабом и нестабильном грунте. Это основание было более мягким с южной стороны, что привело к наклону, поэтому строители пытались компенсировать это, пока строили еще восемь этажей вверх, сделав полы короче с одной стороны, чем с другой, в результате чего конструкция изгибалась и наклонялась.

Серьезно за спасение башни ученые взялись в 1990 году. Применив несколько неудачных стратегий по выпрямлению конструкции, инженеры решили попробовать "извлечение грунта". Это подразумевало выкапывание двух грузовиков с землей из-под северной стороны башни, а затем использование стальных тросов, чтобы поднять ее в вертикальное положение. Хотя это было эффективно, команда обнаружила, что зимой во время дождей здание больше наклонялось, так как уровень грунтовых вод под его северной стороной был выше. Поэтому им также пришлось рыть дренажи, чтобы вода могла стекать в колодцы и поддерживать устойчивость фундамента.

Ученые прогнозируют, что, таким образом, в течение следующих 300 лет Пизанская башня будет в безопасности. Также они считают, что технологический прогресс приведет к тому, что однажды башня полностью выпрямится.

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