Некоторые пассажиры встречали Новый 2023-й год в поездах / фото пресс-службы "Укрзализныци"

Для некоторых украинцев уже стало своеобразной традицией встречать Новый год в поезде. В этом году любителей такой романтики стало гораздо меньше по сравнению с прошлыми годами.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", 2023-й год в поездах УЗ встретили 6 тысяч 200 пассажиров. Также железнодорожники опубликовали фото людей, которые провели 2022-й в вагонах. И даже пошутили:

"Что внутри подстаканников — в новогоднюю ночь не спрашивали". 

Для сравнения: в 2022-м Новый год в поездах "Укрзализныци" встретили около 10 тысяч пассажиров. В этом году желающих значительно меньше, причина очевидна - большая война.

Фото УЗ 01 января 2023
Фото УЗ 01 января 2023
Фото УЗ 01 января 2023
Фото УЗ 01 января 2023
Фото УЗ 01 января 2023

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что почти 900 тысяч пассажиров совершили путешествие на поезде № 45/46 Ужгород — Лисичанск в этом году. Этот поезд имеет маршрут более 1650 километров, это не самый большой показатель для Украины. Но в перевозке пассажиров и количестве остановок на маршруте он - рекордсмен.

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