2023-й в поездах решили встретить более 6 тысяч пассажиров.

Для некоторых украинцев уже стало своеобразной традицией встречать Новый год в поезде. В этом году любителей такой романтики стало гораздо меньше по сравнению с прошлыми годами.

Как сообщили в пресс-службе "Укрзализныци", 2023-й год в поездах УЗ встретили 6 тысяч 200 пассажиров. Также железнодорожники опубликовали фото людей, которые провели 2022-й в вагонах. И даже пошутили:

"Что внутри подстаканников — в новогоднюю ночь не спрашивали".

Для сравнения: в 2022-м Новый год в поездах "Укрзализныци" встретили около 10 тысяч пассажиров. В этом году желающих значительно меньше, причина очевидна - большая война.

Ранее "Укрзализныця" сообщала, что почти 900 тысяч пассажиров совершили путешествие на поезде № 45/46 Ужгород — Лисичанск в этом году. Этот поезд имеет маршрут более 1650 километров, это не самый большой показатель для Украины. Но в перевозке пассажиров и количестве остановок на маршруте он - рекордсмен.

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