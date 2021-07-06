"Укрзализныця"(УЗ) с 7 июля возобновляет ежедневное курсирование ночного скоростного поезда "Буковина" №117/118 сообщением Черновцы - Чернигов - Черновцы.
Об этом сообщила пресс-служба компании.
Отмечается, что поезд будет отправляться из Черновцов в 19:46 ежедневно и прибывать в Чернигов в 11:22. Из Ростова поезд будет отправляться с 8 июля в 16:50, прибывать в Черновцы в 07:57.
Пресс-служба напомнила, что ранее поезд Черновцы - Чернигов курсировал через день.
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Как сообщал УНИАН, с 6 июля "Укрзализныця" ускорила ежедневный поезд №227/228 Киев-Бердянск, теперь он будет находиться в пути следования на 2 часа 30 минут меньше, чем раньше.
С 2 июля компания запустила фирменный скоростной поезд "Интерсити" (№747/748) сообщением Киев – Тернополь.
С 1 июля "Укрзализныця" возобновила международное железнодорожное сообщение со Словакией. В частности, восстановлено ежедневное курсирование поездов №960/961 и №962/963 Кошице – Мукачево – Кошице.
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