"Укрзализныця", учитывая пиковую сезонную популярность маршрутов к курортам во время летних перевозок, с 4 августа запустила дополнительный поезд №110/109 Львов – Херсон.
Об этом сообщила пресс-служба УЗ.
Поезд будет отправляться из Львова по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 12:40 и прибывать во Львов в 08:38.
Кроме того, с 6 августа "Укрзализныця" запускает дополнительный скорый ночной поезд №217/218 Киев – Рахов, а с 9 августа – поезд №287/288 Киев – Одесса.
Отмечается, что поезд в Рахов будет отправляться из столицы по четным числам в 14:28. Обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20. Поезд будет курсировать до 31 августа.
"Благодаря назначению поезда обеспечивается ежедневное сообщение Рахова с Киевом", - подчеркнули в УЗ.
Поезд в Одессу будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета. Из Киева будет отправляться в 00:55, а обратно из Одессы – в 13:33.
"Просим заметить, что 21 августа по техническим причинам поезд не будет курсировать", – добавили в компании.
В УЗ также сообщили, что поезд в Одессу будет состоять исключительно из вагонов класса RIC.
"Так называется международный стандарт пассажирских вагонов, которые предназначены для движения как по узким (1435 мм), так и по широким (1520 мм) путям, в каждом купе предусмотрен рукомойник. Места в таких вагонах будут продаваться по принципу СВ: 2 пассажира на купе", – говорится в сообщении.
Кроме того, "Укрзализныця" добавила вагоны к наиболее популярным поездам, курсирующим из Киева в Мариуполь, Попасную и Ужгород.
Также с 5 августа удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев – Вена.
Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" также назначила дополнительные поезда, которые связали Львов, Харьков и Запорожье с Одессой, а также Харьков и Запорожье.