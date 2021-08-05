В частности, будут запущены поезда из Львова в Херсон, а также из Киева в Рахов и Одессу.

"Укрзализныця", учитывая пиковую сезонную популярность маршрутов к курортам во время летних перевозок, с 4 августа запустила дополнительный поезд №110/109 Львов – Херсон.

Об этом сообщила пресс-служба УЗ.

Поезд будет отправляться из Львова по четным числам в 16:21 и прибывать в Херсон в 11:42. В обратном направлении поезд будет отправляться по нечетным числам в 12:40 и прибывать во Львов в 08:38.

Кроме того, с 6 августа "Укрзализныця" запускает дополнительный скорый ночной поезд №217/218 Киев – Рахов, а с 9 августа – поезд №287/288 Киев – Одесса.

Отмечается, что поезд в Рахов будет отправляться из столицы по четным числам в 14:28. Обратно из Рахова он будет отправляться по нечетным числам в 18:20. Поезд будет курсировать до 31 августа.

"Благодаря назначению поезда обеспечивается ежедневное сообщение Рахова с Киевом", - подчеркнули в УЗ.

Поезд в Одессу будет отправляться через день по нечетным числам до конца лета. Из Киева будет отправляться в 00:55, а обратно из Одессы – в 13:33.

"Просим заметить, что 21 августа по техническим причинам поезд не будет курсировать", – добавили в компании.

В УЗ также сообщили, что поезд в Одессу будет состоять исключительно из вагонов класса RIC.

"Так называется международный стандарт пассажирских вагонов, которые предназначены для движения как по узким (1435 мм), так и по широким (1520 мм) путям, в каждом купе предусмотрен рукомойник. Места в таких вагонах будут продаваться по принципу СВ: 2 пассажира на купе", – говорится в сообщении.

Кроме того, "Укрзализныця" добавила вагоны к наиболее популярным поездам, курсирующим из Киева в Мариуполь, Попасную и Ужгород.

Также с 5 августа удвоено количество беспересадочных вагонов в направлении Киев – Вена.

Как сообщал УНИАН, ранее "Укрзализныця" также назначила дополнительные поезда, которые связали Львов, Харьков и Запорожье с Одессой, а также Харьков и Запорожье.

Автор: Павел Степанец