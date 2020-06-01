Криклий пообещал увеличить количество поездов на украинские курорты (видео)

По словам министра, сейчас есть уникальная возможность изучать Украину через внутренний туризм.

Министр инфраструктуры Владислав Криклий сообщил, что этим летом будет увеличено количество поездов на южном направлении.

Об этом он рассказал в эфире "Завтрака с 1+1".

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У министра спросили, будет ли увеличено количество поездов на курорты.

"В направлениях курортов мы обязательно добавим поездов. Понимая, что в этом году будет крайне активный внутренний туризм, потому что мы хоть и начнем с 15 июня восстанавливать регулярные международные сообщения, но количество стран которые будут открыты, тоже будут в ограниченном количестве", - рассказал Криклий.

По его мнению, сейчас есть уникальная возможность изучать Украину с помощью внутреннего туризма.

Напомним, ранее Криклий сообщил, что с 15 июня Украина возобновит международное и внутреннее регулярное авиасообщение.

Как сообщалось, в Украине в понедельник, 1 июня, наступил очередной этап смягчения карантина. Открыли межобластное сообщение для всех видов транспорта. Кроме того, могут работать спортзалы, фитнес-центры и бассейны при условии соблюдения карантинных требований.

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