Встретить Год тигра: что предлагают туристам Львов, Одесса и Закарпатье

Учитывая усталость украинцев от карантинов, немалое количество выходных на новогодне-рождественские праздники и неопределенность с зарубежными путешествиями, популярные в Украине туристические направления ожидают повышенный спрос. Поэтому хотя до Нового года еще есть немного времени, заняться поиском места его встречи стоит заранее, пока еще есть доступные предложения на разный вкус и кошелек. УНИАН выяснял, сколько будет стоить отдых и что интересного планируется на новогодние праздники во Львове, Одессе и Закарпатье.

Во львовских отелях места заканчиваются

Все знают, что на Новый год и Рождество во Львове – особая атмосфера. Попасть сюда на праздники пытаются не только туристы из Украины, но и из-за рубежа. И не зря, потому что праздновать львовяне умеют и любят. Здесь даже шутят об "украинском Рамадане" – от Романа до Иордана. То есть, зимний цикл праздников начинается с 1 декабря – дня святого Романа – и заканчивается на праздник Крещения – 19 января. Поэтому Львов ежегодно активно готовится к праздникам, чтобы удивить всех и каждого.

Последние два года свои коррективы в празднование несколько внесла пандемия коронавируса. В этом году с 18 октября по 7 декабря регион находился в "красной" карантинной зоне, поэтому массовые гуляния на праздники были под вопросом.

Однако на данный момент уже известно, что 17 декабря во Львове начнет работу традиционная Рождественская ярмарка. В этом году она будет работать на двух локациях – проспекте Свободы, перед Оперным театром, и площади Рынок. Всего планируют установить 140 деревянных домиков, в которых своим товаром будут торговать местные, и не только, производители. Медовуха, глинтвейн, жареные колбаски, кофе и горячий шоколад – всеми этими вкусностями будут угощать гостей Львова до 20 января. А еще здесь можно будет приобрести разнообразные сувениры на память.

Кроме того, 17 декабря, накануне Дня святого Николая, в центре Львова торжественно откроют и главную новогоднюю елку. Откуда будет дерево и каковы его параметры, пока неизвестно. Впрочем, уже известно, что во время торжества будет петь хоровая капелла "Дударик". А вот в ночь с 31 декабря на 1 января никаких мероприятий у главной елки города не будут проводить, чтобы не было скопления людей.

Тем не менее, туристы во Львов спешат – в местных отелях уже забронировано более 50% мест, заканчивается бронь и в хостелах, а арендаторы квартир посуточно подняли цены в разы.

Так, арендовать квартиру на Новый год во Львове можно за 2-5 тысяч в сутки (в зависимости от расположения), причем минимальный срок – трое суток. То есть компании из 4-5 человек придется выложить за аренду до 15 тысяч гривень.

В хостелах цены несколько ниже – от 500 до тысячи гривень с человека в сутки. Правда, здесь можно арендовать ночлег на двое суток, не меньше.

А вот в отелях цены "зашкаливают" – 7-10 тысяч за сутки проживания в двухместном номере. Есть апартаменты и за 35-42 тысячи гривень, причем большинство из них уже тоже забронированы.

"Если вы хотите забронировать комнату на Новый год, то стоит спешить, – говорит менеджер одного из хостелов в центре Львова. – У нас практически уже все занято. Осталось еще несколько свободных мест, но в хостелах, что дальше от центра. Да и цены растут с каждым днем".

Одесса готовится удивлять праздничной иллюминацией

Еще одно популярное "городское" туристическое направление на новогодне-рождественские праздники в Украине – Одесса. Не удивительно, что к новогодним праздникам Южная Пальмира уже готовится вовсю. Так, несколько дней назад в историческом центре города, на Приморском бульваре, начали устанавливать новогоднюю иллюминацию. Также в разноцветные огни "оденут" улицы Дерибасовскую, Пушкинскую, Городской сад, Думскую площадь и другие локации, где любят гулять как местные жители, так и гости.

Завершить украшать Одессу к праздникам планируют до 19 декабря – Дня Святого Николая. Тем не менее, официальную программу новогодних мероприятий чиновники предпочитают пока не объявлять: мол, программу еще корректируют, учитывая эпидемическую ситуацию, поэтому не хотят вводить в заблуждение одесситов и гостей города.

Впрочем, исходя из опыта предыдущих лет, обычно в новогоднюю ночь у мэрии на Думской площади проходит праздничный концерт, разнообразные конкурсы и фейерверк. Десятки тысяч людей приходят сюда, чтобы под открытым небом в компании знакомых (и не очень) людей встретить Новый год. Многим вариант такого торжества импонирует, в том числе, бесплатной развлекательной программой и обилием "точек" общепита.

Ожидается, что в этом году на Думской площади будет особый новогодний антураж на морскую тематику, на обустройство которого город потратит более 2,5 миллиона гривень. В частности, возле мэрии установят гигантские световые конструкции объемного осьминога высотой не менее 3 метров, который будет сиять серебристым, золотистым и синим цветами, и лабиринт-океанариум, украшенный фигурами рыб и медуз. Рядом поставят огромную елку, а забор вокруг нее украсят в виде водорослей. Верхушку новогоднего дерева украсит 12-концевой кристалл диаметром около 1,5 метра.

Еще полтора миллиона гривень и более двух километров гирлянд пойдет на украшение Потемкинской лестницы. Увенчает их пятиметровый корабль, а рядом установят инсталляцию водопада и еще несколько корабликов высотой до двух метров. Возле памятника Дюку де Ришелье обустроят световую фотозону с дельфинами.

Между тем, на популярной среди туристов улице Дерибасовской тоже установят елку, обустроят фотозоны и ярмарку, где можно будет согреться глинтвейном и съесть что-то вкусненькое.

Детей в Одессе будет радовать "Резиденция Санта Клауса" – домик с мигающими огоньками, в котором белобородый волшебник будет исполнять желания маленьких гостей и раздавать леденцы. Впрочем, где именно установят эту конструкцию, пока неизвестно.

Готовятся к встрече Нового года и местные рестораторы, каждый из которых пытается "переплюнуть" конкурентов. Размах и воображение некоторых поражает. Так, одно из популярных заведений на пляже Ланжерон обещает посетителям "нечто невероятное в фантастическом стиле буквально в нескольких метрах от побережья". Впрочем, чем именно заведения планируют удивлять клиентов в новогоднюю ночь, советуем уточнять во время бронирования. И, конечно, сделать это нужно заранее, учитывая ажиотаж.

В то же время следует учитывать, что новогодний стол в ресторанах и отелях Одессы – удовольствие не из дешевых. Так, в заведениях скромнее меню составляется из расчета от 700 до 1 тысячи гривень с человека, а в элитных заведениях – в несколько раз дороже.

В люкс-отелях Одессы и других заведениях размещения этой категории забронировать номера на Новый год еще вполне реально, в среднем стоимость номера составляет от 1,6 до 6 тысяч гривень за ночь. Гораздо сложнее найти номер в отеле классом-двумя ниже или проверенный дом или апартаменты. Относительно бюджетные варианты с удачным расположением разбирают достаточно быстро. И это при том, что цены на праздничные даты значительно выросли. Например, буквально "из-под рук" корреспондента УНИАН ушла небольшая квартира в районе Театра музыкальной комедии, в двух кварталах от парка культуры и отдыха им. Тараса Шевченко. Еще неделю назад ее сдавали в аренду чуть больше, чем за 1 тыс. грн/ночь, а на конец декабря цена выросла на 30%. Быстро разобрали похожие предложения также в районе Дерибасовской и на Французском бульваре.

Как пояснил УНИАН владелец нескольких апартаментов Виталий, такие объекты размещения пользуются спросом, как у туристов, так и среди горожан.

"В арендованном жилье любит встречать Новый год преимущественно молодежь. Например, арендует большую квартиру компания до десяти человек. Сумму делят на всех, и на каждого получается немного. Снимают дома и компании взрослых, скажем, несколько семейных пар с детьми: чтобы не ютиться в малогабаритных квартирах... Мы, конечно, выдвигаем условия: после себя – чистота и порядок. Иначе – штраф", – рассказал мужчина.

Тем не менее, несмотря на спрос, сейчас найти номер или квартиру на конец декабря в Одессе еще вполне реально. Самые низкие цены – в хостелах, а, скажем, квартиры у моря на праздники обойдутся до 4 тысяч гривень/ночь, апартаменты в современных высотках с охраняемой территорией, – на полторы тысячи дороже. В частности, нам удалось найти квартиру в историческом центре, на улице Гоголя, почти за 1,8 тысяч гривень и номер в мини-отеле недалеко от арабского культурного центра, правда, здесь на Новый год цена с 1,5 тысяч гривень подскочит до 3 тысяч гривень/ночь. За такую же цену еще можно снять квартиру в некоторых высотках недалеко от побережья, и, скажем, номер без окна в небольшой гостинице на Дерибасовской... Примерно за 2,5 тысячи гривень за три ночи (с заездом 30 декабря) еще есть номера в "разбросанных" городом объектах размещения.

Как бы там ни было, если вы решили ехать на Новый год в Одессу с арендой жилья не стоит затягивать. Тем более, что из-за коронавируса, который внес коррективы в планы многих украинцев на поездки за границу, велика вероятность того, что на новогодние праздники в Южную Пальмиру туристов приедет немало.

Горнолыжный отдых, "слоу-фуд" и велнес на Закарпатье

В этом году на новогодне-рождественские праздники туристический бум ожидают и на Закарпатье. В конце концов, куда деваться людям, если переключиться надо, а Европа и другие страны активного отдыха закрыты из-за коронавируса, особенно для непривитых украинцев. Поэтому президент Закарпатской туристической организации, профессор Ужгородского национального университета Федор Шандор прогнозирует, что зимние праздники украинцы будут пытаться провести в Карпатах, где развита горнолыжная инфраструктура, и даже при отсутствии снега уже есть чем заняться: термальные бассейны, спа-комплексы, дегустационные залы и еще много интересных достопримечательностей.

"Закарпатские туроператоры, владельцы гостиниц и усадеб увидели на Покров, что турист "изголодался" за отдыхом. У нас было в области столько гостей, что все были просто шокированы. Поэтому теперь они готовятся в два раза интенсивнее: на новогодне-рождественские праздники будет почти 9 выходных дней, поэтому сидеть дома в это время не захочет никто", – говорит Шандор.

В то же время, добраться до Закарпатья в этом году будет значительно проще, говорят туризмоведы. Так, например, с 12 декабря "Укрзализныця" запускает поезд-рекордсмен №5/6 "Мариуполь – Рахов", который будет иметь самый длинный железнодорожный маршрут и практически пересекать всю Украину: будет ехать через 12 областей и преодолевать 1806 километров. Благодаря этому посетить регион сможет действительно большое количество гостей.

"Стоит отметить, что уже можно ехать по дороге "Стрый – Долина – Межгорье" дальше на Синевир, или на Хуст, – добавляет руководитель туристско-информационного центра "Туринформ Закарпатье" Александр Коваль. – Это значительно сократит время на переезд, следовательно, есть возможность увидеть больше. То же самое касается направления "Львов – Ужок – Кострино", оно будет удобным для тех, кто планирует ехать на Красию. Главная автодорога – в отличном состоянии".

Интересно, что многие выбирают отдых в селах Ясиня и Квасы, имея целью катания на Драгобрате или Буковеле. Из них есть прямой трансфер до этих популярных мест отдыха.

При этом, отмечают специалисты, традиционно в период празднования Нового года и Рождества считается высоким сезоном на Закарпатье, поэтому на это время, как правило, все номера для проживания в гостиницах и садыбах почти заполнены.

"По состоянию на начало декабря популярные сервисы по бронированию жилья показывают, что мест уже нет. Но это не значит, что уже все продано, просто большинство отелей не показывает на 100% номерной фонд. Кто-то уже все продал, а кто-то рассчитывает сделать продажи в течение декабря. Но, как показывает практика, там, где есть качественные услуги и отличный сервис, проблем с продажами нет", – уточняет Коваль.

Подтверждает это и Федор Шандор, называя цифру бронирования на уровне 95%. "Мы имеем такие данные и ориентируемся на то, что есть турбазы и гостиницы, которые еще "придерживают" номера. Однако хочу отметить, что в этом году бронируют на более длительный период, чем раньше, ведь будет много выходных. Поэтому с 30 декабря и по 9 января имеем очень хорошую загруженность жилого фонда", – отметил эксперт.

В то же время специалисты констатируют, что, к сожалению, цены на аренду жилья в этом году выросли, и это, в первую очередь, связано с подорожанием энергоносителей.

"По нашим подсчетам, из-за этого следует ожидать роста примерно на 25% по сравнению с прошлогодними ценами. Поэтому средняя цена минимального проживания в сутки с человека на Закарпатье будет стоить примерно 50 долларов – это проживание и трехразовое питание", – добавил Шандор.

Александр Коваль приводит такие же данные: "В отношении цен, то тем, кто ищет бюджетный отдых на Закарпатье, стоит выбирать проживание в сельских садыбах – здесь стоимость проживания составит от 1 тысячи гривень за сутки. Следует также учесть, что минимальный срок проживания может быть указан как 3-4 суток. В отелях в популярных местах стоимость проживания за столько же дней может составить 7-8 тысяч гривень".

Подорожают в этом году и ski-пассы на горнолыжных курортах, и причина этому тоже в подорожании энергоносителей. Сэкономить можно только на определенных акционных предложениях или приобретении билетов заранее.

Большинство крупных мест проживания или питания при этом предлагают новогоднюю программу, которая будет оплачиваться отдельно: в зависимости от типа заведения стоимость составит от 750 до 2500 гривень.

Однако есть отдельные базы, которые предпочитают работать практически "с выходом на ноль", только бы не простаивать. Так, к примеру, представитель коттеджного комплекса на территории Мукачевского района Закарпатья Виталий Пирогов рассказал УНИАН, что ситуация заставляет хорошо подумать – рисковать заработать больше, но не факт, что все будет забронировано, или иметь больше проданных дней с минимальным доходом.

"Мы, например, приняли решение, чтобы максимально заполнить номерной фонд, поэтому цены на новогодние праздники оставляем на уровне прошлогодних, а постоянным клиентам даже предлагаем скидки. Мы же знаем, что благодаря этому они и сами вернутся к нам, и гостей приведут. Поэтому нужно "выкручиваться", учитывать все нюансы и идти навстречу туристу", – отметил Пирогов.

В то же время, все еще надеясь на снежные зимы, на Закарпатье развивают горнолыжное направление. Так, в этом году, по сравнению с прошлым годом, почти на треть выросло количество подъемников разного типа, снежных пушек, также закуплены ретраки. Кроме того, будут работать четыре тюбинг-парка, поэтому и для самых молодых и тех, кто не катается на лыжах или сноуборде, найдутся развлечения.

Однако, как отмечают эксперты, несмотря на снежное начало зимы на Закарпатье, все же местные предприниматели не делают ставку лишь на горнолыжный отдых, а потому активно развивают другие направления, чтобы туристу было чем заняться в любую погоду. Речь идет, прежде всего, о развитии бальнеологии, ведь Закарпатье славится термальными и минеральными водами.

"За год в области существенно возросло количество спа- и велнес услуг. В частности, открылся мощный термальный комплекс "Карпатия" в Мукачево, новые спа-услуги – в знаменитом Косино, новый формат спа-услуг теперь есть и в "Воеводино", много других предложений", – комментирует Федор Шандор.

Также, по словам туризмоведа, увеличилось количество крафтовых сыроварен, пивоварен, гастротуров и тому подобное. Этой зимой туристов порадует и активное фестивальное движение, чего так не хватало до сих пор. Фестивали начинаются с традиционного праздника молодого вина "Закарпатское божоле" (17 декабря), продолжатся известным "Червеним вином" в Мукачеве (с 8 по 14 января 2022 года) и завершатся праздником "Белого вина" в Берегово в марте.

Кроме того, как рассказывает Шандор, Закарпатье в этом году стало законодателем моды в Украине в таком понятии как "слоу-фуд" – медленном употреблении пищи.

"В отличие от Киева, Харькова, Львова и других крупных городов Закарпатья отвергает "быструю" еду и наслаждается, так сказать, медленной едой, то есть, дегустирует блюда, смакует их, – уточняет он. – Приоритет в этом имеет закарпатская кухня, которая, по решению форума владельцев заведений питания, должен присутствовать в каждом ресторане края на уровне не менее 50% блюд. Закарпатская кухня – это блюда наслаждения, а не съел и убежал".

В то же время стоит помнить, что в этом зимнем сезоне украинские горнолыжные курорты будут принимать гостей только при наличии сертификата о вакцинации, отрицательного ПЦР-теста или справки о выздоровлении от коронавируса.

"Что интересно, проверка документов будет проводиться во время покупки/обмена абонемента на горнолыжное катание и/или горнолыжное снаряжение в специально организованных центрах", – отмечает Александр Коваль.

По его словам, после проверки туристам рекомендуется выдавать специальные значки, возможно, в виде наклейки на верхнюю одежду или на шлем для идентификации, что позволит и в дальнейшем пользоваться другими услугами без повторного предъявления и проверки документов. Но детальный механизм пока не предоставлен заведениями проживания и центрам обслуживания туристов.

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В этом году популярные на Новый год и Рождество туристические направления в Украине ожидают повышенного спроса. С одной стороны, за два года пандемии многим уже надоело сидеть дома и в этом году на праздники выпадает много выходных, с другой стороны, путешествия за границу пока все еще очень сложно планировать заранее из-за постоянного изменения условий въезда. Поэтому если вы планируете поехать куда-то на праздники, советуем вам заняться бронированиями как можно быстрее, если вы этого еще не сделали.

Мирослава Бзикадзе, Лариса Козова, Наталья Петервари

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