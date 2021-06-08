В процессе исследования были проанализированы 31 страна Европы по шести категориям.

Украина возглавила рейтинг туристической поисковой системы как самая доступная страна для путешествий на авто.

Об этом сообщает Momondo.

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Отмечается, что в процессе исследования были проанализированы 31 страна Европы по шести категориям: погода, безопасность и инфраструктура, цены, трафик и окружающая среда, прокат авто, природа и достопримечательности.

Рейтинг был составлен на основе 17 различных факторов.

Так, Украина заняла первое место в рейтинге стран с самым доступным ценам. Оказалось, что в Украине доступные цены на топливо, жилье и парковку.

В этой категории вслед за Украиной идут Литва, Россия, Польша и Румыния. Вместе с тем Украина имеет самый высокий показатель загруженности дорог - 44%.

Наименьший этот показатель в Португалии и Словении - по 17%. Также в Украине самый низкий показатель качества дорог - 2,4, тогда как Швейцария имеет 6,3 (где 1 - это низкое качество дорог, а 7 - высокое).

В целом, лучшей страной для автомобильной поездки в Европе стала Португалия, которая получила высокие оценки за качество дорог, привлекательность природы и количество достопримечательностей, а также цены на аренду авто и почти отсутствие пробок на дороге.

Второй стала Испания. А третье место досталось Люксембургу благодаря его удивительной природе и достопримечательностям. Также там приемлемые цены на прокат авто, проживание и горючее, бесплатные дороги.

Где отдыхают украинцы

По состоянию на 31 мая 2021 года более половины украинцев (53,1%) планировали провести свой ближайший отпуск в Украине.

Об этом говорилось в исследовании рынка туристической отрасли «Электоральные настроения. Еженедельный отчет», представленном на пресс-конференции при участии министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко.

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Автор: Елена Коваленко