Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления "культурная дипломатия".

В римском Колизее появился украиноязычный аудиогид.

В рамках проекта первой леди Украины Елены Зеленской по внедрению украиноязычных аудиогидов в музеях мира состоялся запуск девятого украинского аудиогида. На этот раз - в Колизее в Риме, сообщает пресс-служба Офиса президента.

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Внедрение украиноязычных аудиогидов является частью направления «культурная дипломатия». Этот проект призван распространять украинский язык в мире, чтобы голос Украины звучал в самых выдающихся мировых памятниках.

«Впервые идея внедрения украиноязычных аудиогидов появилась у меня в Берлине во время автобусной экскурсии по городу. На самом деле, это было впервые, когда в списке возможных языков я увидела украинский», - рассказала Зеленская.

Колизей - самый большой амфитеатр Древнего Рима, построенный в I в. н. э. По количеству посетителей Колизей занимает первое место в мире среди всех культурных памятников (сооружений) и третье - среди музеев, уступая лишь Лувру и Национальному музею Китая.

«Голосом» аудиогида стал украинский актер дубляжа Юрий Сосков.

По словам супруги президента, в следующем году украиноязычные аудиогиды заработают в лондонском Тауэре, Версальском дворце, Национальном природоведческом музее в Берлине, музейном комплексе Ватикана, Мемориальном комплексе истории Холокоста - Яд Вашем, Государственном музее искусств имени Игоря Савицкого в Узбекистане.

Внедрение украиноязычных аудиогидов: что известно

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Автор: Виктория Токарева