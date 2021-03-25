Сейшелы открылись для украинских туристов / фото ua.depositphotos.com
С сегодняшнего дня для туристов свои границы открыли Сейшельские острова.
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Об этом заявил министр иностранных дел и туризма страны Сильвестр Радегонде, сообщает ТСН.
Отмечается, что иностранцам, которые прибывают в страну не нужно будет проходить карантин, им понадобится только отрицательный ПЦР-тест, сделанный не ранее, чем за 72 часа до прилета.
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