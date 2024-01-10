Впервые за 19 лет наблюдений сразу шесть стран заняли первое место с рекордным количеством возможностей для безвизовых путешествий.

За 2023 год Украина заключила соглашения о безвизовом режиме с Кенией, Мьянмой и Эфиопией, но опустилась в рейтинге стран с самыми сильными паспортами с 30-го на 32-ое место из-за изменений позиций других стран.

Как свидетельствуют опубликованные 10 января данные Индекса паспортов мира на первый квартал 2024 года от компании Henley & Partners, основанные на данных Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA), на данный момент паспорт Украины предоставляет безвизовый доступ в 148 из 227 направлений мира.

В то же время, впервые за 19 лет наблюдений компании сразу шесть стран заняли первое место с рекордным количеством возможностей для безвизовых путешествий: четыре из них страны Европейского союза – Германия, Италия, Испания и Франция, а две страны азиатские – Сингапур и Япония. Держатели паспортов этих стран могут путешествовать без визы по 194 направлениям мира.

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Южная Корея, Финляндия и Швеция заняли второе место (193 безвизовых направлений), а Австрия, Дания, Ирландия и Нидерланды разделили третье место (192). Великобритания переместилась на четвертую позицию (191), а США занимают седьмое место (187) – еще в 2014 году обе эти страны возглавляли рейтинг.

Как сообщал УНИАН, ранее эксперты назвали топ-10 стран, в которых было сложнее всего получить гражданство в 2023 году.

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