Поднялся выше по сравнению с предыдущим годом.

Украинский паспорт вошел то топ-30 сильнейших в мире. Этот рейтинг составила консалтинговая компания по вопросам гражданства и проживания Henley & Partners.

Благодаря нему можно въехать без визы в 146 стран. Это на две больше, чем было в прошлом году.

Паспорт Украины расположился на 30-й строчке. Он делит эту позицию с Гренадой и Сент-Люсией.

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Отметим, что консалтинговая компания Henley & Partners формирует рейтинг по количеству у определенного государства стран-партнеров с безвизовым режимом. Одну позицию могут занимать сразу несколько стран.

Единоличным лидером этого списка является Сингапур с показателем 192.

В целом первая десятка рейтинга выглядит следующим образом:

1. Сингапур (192 страны без виз для ее граждан).

2. Италия, Германия, Испания (190).

3. Австрия, Люксембург, Финляндия, Франция, Швеция, Южная Корея, Япония (189).

4. Дания, Ирландия, Нидерланды, Великобритания (188).

5. Бельгия, Чехия, Мальта, Новая Зеландия, Норвегия, Швейцария, Португалия (187).

6. Австралия, Венгрия, Польша (186).

7. Канада, Греция (185).

8. Литва, США (184).

9. Латвия, Словакия, Словения (183).

10. Эстония, Исландия (182).

Рейтинг мировых паспортов: что известно

В 2022-м году лидером в рейтинг мировых паспортов была Япония, однако в текущем году она потеряла две позиции. Теперь возможность ее граждан въезжать в другие страны уменьшилась на четыре отметки.

В прошлом году Украина занимала занимала 35 место в рейтинге консалтинговой компании Henley & Partners. Самым высоким показателем за последнее время был 2021-й год – 31 позиция.

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